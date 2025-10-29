Melissa toca tierra en el este de Cuba como un "extremadamente peligroso" huracán categoría 3

Video Casas destruidas e inundaciones: imágenes de la destrucción que deja el huracán Melissa en Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó tierra esta madrugada en el este de Cuba como un "extremadamente peligroso" categoría 3, con vientos de 120 millas por hora.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la ciudad de Chivirico, a alrededor de las 3:10 am (hora local).

El NHC pronostica de 10 a 20 pulgadas de lluvia hoy en Cuba a causa de Melissa, con cantidades locales de 25 pulgadas en algunas zonas de terreno montañoso, lo que puede causar inundaciones repentinas potencialmente catastróficas, con numerosos deslizamientos de tierra.

También se espera una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa sureste de Cuba a primera hora de hoy, que podría alcanzar de 8 a 12 pies por encima de los niveles de marea normales, cerca y al este de donde el centro tocó tierra. Esta marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y destructivas, advirtió la agencia.

Más de 700,000 personas fueron evacuadas en Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

El huracán podría agravar la grave crisis económica por la que atraviesa Cuba, que ya ha provocado apagones prolongados y escasez de combustible y alimentos.

En un discurso televisado, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que habrá muchos daños y mucho trabajo que hacer, al tiempo que apuntó que no se dejará a nadie atrás y no se escatimarán recursos para proteger a la población.

El mandatario pidió a los cubanos que no subestimaran el poder de Melissa, que calificó como el huracán más potente que jamás haya golpeado la isla.

Se prevé que Melissa cruce la isla durante la mañana y ponga rumbo hacia Bahamas más tarde este miércoles. También hay un aviso de huracán activo para las Bahamas centrales, una vigilancia de huracán para Bermuda y un aviso de tormenta tropical para Jamaica, Haití, la provincia cubana de Camagüey y las islas Turcas y Caicos.

Melissa deja Jamaica como una "zona de desastre"

Horas antes, el martes, el ojo del ciclón tocó tierra en la costa suroeste de Jamaica, cerca de Nueva Esperanza, como un potente huracán de categoría 5 y vientos de hasta 185 mph (295 km/h).

Se trata de " uno de los impactos más poderosos jamás registrados en la cuenca del Atlántico", según el NHC.

Mientras Cuba se alistaba para la tormenta, los funcionarios en Jamaica se preparaban para evaluar los daños este miércoles.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Se reportaron amplios daños en partes de Clarendon, en el sur, y en la parroquia suroccidental de St. Elizabeth, que estaba “bajo el agua”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, citado por la AP.

"Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, otra parte se derrumbó, toda la casa está inundada. Las construcciones exteriores como los corrales para los animales o la cocina también fueron destruidos", declaró a la AFP Lisa Sangster, residente en el suroeste de Jamaica.

Kingston, la capital, se vio relativamente poco afectada, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. "Tengo la impresión de que lo peor ya pasó", confesó a la AFP, aunque dijo estar muy preocupado por las zonas rurales.

Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza.

Melissa también causó daños en cuatro hospitales y dejó uno sin electricidad, lo que obligó a los funcionarios a evacuar a 75 pacientes, señaló McKenzie.

Más de medio millón de clientes estaban sin electricidad el martes por la noche. Según las autoridades, en toda la isla se reportaron caídas de árboles y de líneas eléctricas e inundaciones.

El gobierno dijo que espera reabrir todos los aeropuertos de Jamaica el jueves para garantizar la rápida distribución de los suministros de emergencia.

Con información del Centro Nacional de Huaracanes y las agencias AP y AFP.