No hubo un terremoto de magnitud 8.2 en México en abril ni en lo que va de mayo: esas publicaciones son ciberanzuelos

El mayor sismo registrado en México del 1 de abril al 21 de mayo fue de 6.2 de magnitud.

El texto de publicaciones difundidas en redes sociales en abril y mayo de 2024 aseguran que ha habido un terremoto de 8.2 que dejó “México en pedazos”, e incluso uno de los mensajes invita a ver el video de lo ocurrido “transmitido hoy hace 5 minutos”. Sin embargo, esto es falso: el sismo más potente registrado entre el 1 de abril y el 21 de mayo en ese país fue el día 12 de mayo y tuvo una magnitud de 6.2; además, el enlace proporcionado lleva a una web con supuestos consejos de salud en la que se incluye una grabación vieja de un temblor en 2022.

“De última hora. Terremoto de 8.2 deja a México En pedazos… Las imagenes [sic] son escalofriante [sic]. Mira el vídeo transmitido en vivo hoy hace 5 minutos. Mira como [sic] la naturaleza destruye todo a su paso tocando el texto azul”, dice un post difundido en Facebook el 25 de abril de 2024. En tanto, la imagen que acompaña la publicación no tiene que ver con el escrito y menciona un sismo de 5.4 en Michoacán.

Otras publicaciones con la misma afirmación y una imagen diferente también han circulado en mayo en la red social.

En elDetector seguimos el enlace proporcionado en el primer caso y encontramos que no lleva a ningún video de un terremoto de 8.2, sino a una página con supuestos consejos de salud en la que se incluyen imágenes de un temblor ocurrido en 2022. Esto apunta a que se trata de un caso de clickbait (ciberanzuelo), en el que se usa un texto llamativo para llevar tráfico a un sitio web, muchas veces con fines económicos.

Entonces, hicimos una búsqueda en el catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) y encontramos que entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2024 no se produjo ningún terremoto de 8.2 de magnitud en ese país: el más potente reportado en ese periodo fue de 6.2 y ocurrió 76 kilómetros (47.2 millas) al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

En ocasiones anteriores, hemos verificado casos de ciberanzuelo relacionados con supuestos accidentes, muertes de famosos y otros temas que generan interés en los usuarios y los hacen propensos a hacer clic.

Conclusión

Es falso que ha ocurrido un terremoto de magnitud 8.2 en abril o mayo de 2024 que dejó “México en pedazos”, como indican publicaciones en Facebook. El mayor sismo registrado por el Servicio Sismológico Nacional mexicano entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2024 ocurrió el día 12 y fue de 6.2 de magnitud. Además, uno de los posts lleva a una web genérica con supuestos consejos de salud en la que se insertó una grabación con imágenes de un viejo temblor, lo que apunta a que se trata de un caso de ciberanzuelo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

