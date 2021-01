No, la invasión al Capitolio de EEUU no fue provocada por Antifa ni BLM, como sugirieron algunas figuras y medios conservadores

Presentadores de las más conspicuas plataformas pro Trump de Estados Unidos se apresuraron a decir, la misma noche del asalto al Congreso el 6 de enero, que quienes atacaron el Capitolio no eran partidarios del presidente, sino que eran infiltrados de Antifa, un movimiento de grupos autónomos de extrema izquierda que confronta a Trump y en particular a los supremacistas blancos. El término significa “antifascista” y el presidente saliente propuso designarlo como un movimiento terrorista.

Algunos medios hicieron un compendio de esas alegaciones, a las que también se sumaron congresistas republicanos. “Esta gente no parecen seguidores de Trump. Los seguidores de Trump no hacen estas cosas”, dijo Greg Kelly, de Newsmax. “Probablemente eran algunas personas encubiertas de antifa que se vistieron como gente de Trump, dijo el presentador Chris Salcedo en la misma televisora.

“Es probable que no todos son seguidores de Trump, siguió la conservadora Laura Ingraham en su programa de las 10 pm en Fox. “Nunca he visto a los asistentes a mitines de Trump con cascos, cascos negros, cascos marrones, mochilas negras, los uniformes que se vieron en algunas de estas tomas de la multitud", según The Washington Post. Habló además de supuestos “reportes” que involucraban a Antifa, refiere la nota.

En ese mismo canal de televisión, el representante republicano Mo Brooks le dijo a Lou Dobbs que existía la posibilidad de que miembros de Antifa se hubieran infiltrado en la turba que tomó el Congreso.

El otro representante republicano, Matt Gaetz, dijo en la Cámara, citado por Newsweek: “Algunas de las personas que irrumpieron en el Capitolio hoy no eran seguidores de Trump. Se estaban haciendo pasar como seguidores de Trump y eran en efecto miembros del grupo violento terrorista Antifa”.

NBC News informó con un análisis propio, que, hasta la madrugada del 7 de enero, alrededor de 7,000 publicaciones en Twitter afirmaban sin evidencias que seguidores de Antifa “posaban” como manifestantes de Trump.

No se puede determinar, sin una investigación profunda, si entre los cientos de manifestantes que derribaron las vallas de seguridad del perímetro del Congreso y asaltaron sus instalaciones con banderas que exaltan a Trump, la bandera confederada, y gorras y parafernalia con el slogan Make America Great Again (MAGA) y Keep America Great (KAG), hubiera infiltrados de Antifa.

Pero sí hay imágenes, declaraciones y antecedentes que identifican a seguidores de Trump irrumpiendo en el edificio del Capitolio.

Y, además, el propio Trump, en el breve video que Twitter borró más tarde se dirigió a sus partidarios, que seguían dentro del Congreso, y les dijo: “ Sé cómo se sienten, fue un acto cometido por la maldad [en referencia al supuesto robo de la elección, que no se ha podido probar], pero ya es hora de que regresen a casa y lo hagan en paz. Los amo". Es decir, se dirigió a sus seguidores, a quienes envío un mensaje anteriormente en el que les decía que "se mantuvieran" allí en el Capitolio, pero pacíficamente y colaboraran con la policía que custodia el Congreso.

En el escritorio de Pelosi y con su podio en la mano



A uno de estos seguidores de Trump lo identificó The New York Times. Richard Barnett, 60, de Gravette, Arkansas, es el hombre que entró en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al que se vio en varias fotografías sentado en su escritorio, con los pies sobre la mesa. Barrett le dio una entrevista al reportero de este periódico, Matthew Rosenberg, en la que presumió de lo que hizo, con un sobre con el membrete de Pelosi en la mano. “Le escribí una nota asquerosa, puse mis pies sobre su mesa”. Y contó que cuando la policía llegó a sacarlo con spray pimienta, le dijo "yo pagué por esto, es mío”.

“Me senté aquí en mi escritorio. Pago impuestos. Soy un patriota. Este no es su escritorio; nosotros le prestamos ese escritorio [a Pelosi], dijo también en una entrevista con KFSM de la que reportó Fox News. “Y ella no está apreciando ese escritorio, así que pensé que me sentaría y lo apreciaría”.

Por su parte, el Miami Herald identificó al protagonista de otra imagen tristemente célebre: la del hombre que saludaba a cámara con una sonrisa mientras se llevaba el podio de la presidencia de la Cámara de Representantes. Se llama Adam Johnson, tiene 36 años, y vive en Parrish, Florida.

“Capturas de pantalla publicadas en las redes sociales y tomadas de lo que parece el Facebook feed del hombre lo muestran documentando su viaje a Washington D.C. para participar en protestas alrededor de la certificación de la elección presidencial”, dice la nota de Ryan Ballogg.

El hombre con la cabeza de búfalo



El caso más simbólico es de Jake Angeli, un hombre de Arizona que resaltó entre quienes irrumpieron en el Congreso por su cabeza de búfalo como sombrero, el rostro pintado y la bandera de Estados Unidos en la mano. A Angeli fue quien más señalaron en las redes como un infiltrado, porque fotografías no manipuladas lo mostraban en manifestaciones de Black Lives Matter (BLM, Las Vidas Negras Importan, en español). Pero no es un activista de movimientos anti-Trump.

Nuestros aliados de Lead Stories demostraron en una verificación que Angeli es partidario de QAnon, apodado "QAnon Shaman" por su pintura facial, su torso desnudo y sus tatuajes. Angeli ha concedido entrevistas a la prensa sobre su apoyo al presidente Trump. QAnon es un movimiento de extrema derecha, conformado por internautas que simpatizan con Donald Trump y se dedican a difundir teorías conspirativas sin sustento alguno.

Otras imágenes que lo muestran sí estaban manipuladas, como reportó Mashable. En efecto, Angeli estuvo en la protesta de BLM y hay una foto que se movió desde ayer en redes sociales y que, según explica el reporte, fue cortada y no muestra el cartel con el símbolo de QAnon (una Q mayúscula) que Angeli tenía en la mano, “porque estaba allí como un contramanifestante pro Trump”.

La foto con el mensaje del cartel sin cortar se puede ver en este hilo de tuits y dice "Q sent me" (QAnon me enviaste):

El propio Angeli respondió al abogado Lin Wood, quien ha interpuesto demandas legales para revertir el resultado de las elecciones de noviembre, que él se considera “un soldado de QAnon y un soldado digital”. Wood había tuiteado una fotografía en la que se veía a Angeli en una manifestación de Black Lives Matter, con esta leyenda: “[Hay información de] Inteligencia de que alguien llamado Spencer Sunshine [se] infiltró & y está creando caos”(…).

A Wood lo suspendieron de Twitter poco después, pero el periodista Will Sommer de The Daily Beast dejó registro de ese intercambio.

“Mi nombre es Jake”, se lee en la respuesta de Angeli, “& yo marché con la policía & peleé contra BLM & ANTIFA en PHX. Mire en la cobertura de OAN del rally en PHX capital. Yo estaba parado contra la mob de BLM numbered but unphased. Look it up...".

Wood también había tuiteado otros mensajes alegando que Angeli no era partidario de Trump.

"Evidencia fotográfica indiscutible de que Antifa irrumpió violentamente en el Congreso hoy para infligir daño y hacer daño. NO son partidarios de @realDonaldTrump.

Que no te engañen. Los partidarios de Trump son pacíficos. Fue Antifa quien generó la violencia en nuestras ciudades durante los últimos meses. pic.twitter.com/eGJmJwJvNq

-- Lin Wood (@LLinWood) January 6, 2021”

Otro ejemplo de la afirmación que vincula a Angeli con Antifa se puede observar en una publicación (archivada aquí) que fue publicada por Shawna Lambert en Facebook el 6 de enero de 2021. Comenzaba diciendo:

"Los medios quieren que culpes de los disturbios a los partidarios de Trump. Con esto no es mi intención sugerir que no hay partidarios de Trump entre quienes irrumpieron en el Capitolio, sí los hay".

Así lucía la publicación en Facebook en el momento en que se escribió [esta historia]:



Nota del editor: para este 7 de enero de 2021, cuando se publicó esta historia el contenido no estaba disponible y así se veía en la página de Facebook.

"Los medios quieren que culpes de los disturbios a los partidarios de Trump. Con esto no es mi intención sugerir que no hay partidarios de Trump entre quienes irrumpieron en el Capitolio, sí los hay.

Sin embargo ... si crees que todo es siempre lo que parece, eres un ingenuo.

En caso de que seas ciego y no puedas darte cuenta de que estas personas no son partidarios de Trump, mira nuevamente al tipo de los cuernos (y el tatuaje de pedófilo).

Todo esto es un teatro político para causar división.

**Edición: el tipo de la sudadera amarilla es de Antifa de Filadelfia".

Fotografías tomadas por fotógrafos de noticias y por los manifestantes que llevaban teléfonos inteligentes muestran a partidarios de Trump irrumpiendo en el edificio del Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso estaba en sesión conjunta para realizar el recuento ceremonial de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021.

Varias publicaciones en las redes sociales afirmaron que el hombre de la imagen era un activista antifascista con un tatuaje de pedófilo y no un verdadero partidario de Trump.

Angeli concedió una entrevista a BrieAnna Frank, reportera de Arizona Central, en mayo de 2020, donde habló sobre sus creencias:

"Creo que es importante que el presidente de Estados Unidos sepa que su gente lo apoya", dijo.

Frank publicó la entrevista en Twitter:





Yahoo News publicó un artículo el 6 de enero de 2021 que identificaba a Angeli. Titulado, " Partidario de QAnon de Arizona vestido con pieles y cuernos se une a la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos.", llamó a Angeli, "un partidario de QAnon que ha estado presente en los mítines políticos de derecha de Arizona durante el año pasado".

Arizona Central publicó un artículo en octubre de 2020 titulado " QAnon, banderas falsas y liberales devoradores de bebés: Cómo los Arizona Patriots construyen una comunidad en torno a las teorías conspirativas", donde Angeli fue identificado como partidario de QAnon.

El corresponsal estadounidense del periódico canadiense Globe and Mail, Adrian Morrow, afirmó que entrevistó a Angeli después de irrumpir en el Capitolio.

El "tatuaje de pedófilo" de Angeli parece ser un triple triángulo Valknut germánico. El significado es objeto de debate, pero SF Critic identificó que el tatuaje tiene relación con grupos nacionalistas blancos.

"Ya sea que estés planeando hacerte este tatuaje como un memento mori o usarlo como un símbolo del paganismo, ten en cuenta que, debido a sus orígenes vagos, puede estar sujeto a malas interpretaciones que pueden causar enojo y confusión en las personas que confunden tu Valknut con otra cosa... algunos grupos nacionalistas blancos han utilizado el Valknut para representar su herencia. Y debido a su confuso simbolismo, el gobierno alemán no trata su uso del Valknut de la misma manera que algunos nazis lucen la esvástica en público".

Un hombre barbudo



Otro conjunto de imágenes de la insurrección del 6 de enero de 2021, un par de imágenes presentadas juntas, se ofrecían como prueba de que entre las personas que irrumpieron en el edificio del capitolio se incluían personas asociadas con Antifa. Pero las imágenes no prueban nada.

Una imagen desde el interior del capitolio muestra a un hombre barbudo de cabello largo con una sudadera amarilla. En otras fotos se pueden ver sus manos tatuadas. La otra imagen, aparentemente tomada en otro momento y lugar, muestra a dos hombres posando juntos, un hombre que tiene una apariencia similar al hombre de la sudadera amarilla, lleva una camiseta de "Exile Fitness". Esta segunda foto es una captura de pantalla que muestra la URL ' phillyantifa.org' y la dimensión de la imagen es 618 x 340.

La URL de phillyantifa.org en una foto y las largas barbas de los hombres en la foto parecen ser la única conexión ofrecida de que el hombre de la sudadera amarilla está afiliado a Antifa. Es posible que los dos hombres no sean la misma persona. Aunque la imagen se originó en phillyantifa.org (archivada aquí), es de una colección de fotos que publicaron identificando a personas asociadas con un grupo nacionalista blanco llamado Keystone United. El hombre que lleva la camiseta de Exile Fitness se identifica en varias fotos en el sitio web phillyantifa.org como Jason Tankersley.

El hombre de la sudadera amarilla con las manos tatuadas aún no ha sido identificado, pero no parece ser Jason Tankersley, según la comparación del arco de sus cejas y el patrón de crecimiento de su vello facial. Lead Stories no pudo localizar ninguna foto reciente de las manos de Jason Tankersley.

A continuación, se muestran tres imágenes de Jason Tankersley, y delineado en rojo se muestra al hombre no identificado que estaba dentro del Capitolio.



El tatuaje en la mano del hombre de la sudadera amarilla tampoco parece ser una hoz y un martillo, como afirman varias publicaciones en línea, incluyendo este tuit del congresista Louie Gohmert, republicano por Texas:

"Por favor gente; sin violencia. Eso solo lastima nuestra causa. Los que lideran la carga como el tipo de amarillo con el tatuaje de la hoz y el martillo comunista: detener la violencia también aplica para ti".

Aunque muy poco se sabe de las cuatro personas que lamentablemente fallecieron en la invasión del Capitolio, al menos una de ellas fue identificada. Ashli Babbitt era una veterana de la fuerza aérea de Estados Unidos y un informe de NBC revela que era ferviente seguidora de Trump. Babbitt, de 35 años, había venido a Washington para protestar por la derrota electoral de Trump, dijo su cuñado Justin Jackson a NBC San Diego.

En su cuenta de Twitter decía que su país estaba por encima de todo. Lo último que colgó fue un llamado a la protesta por los resultados electorales en Washington, con mención a @realdonaldtrump. Allí perdería la vida.

Este artículo se hizo en conjunto entre El Detector y Lead Stories, que publicó una verificación sobre el tema el 7 de enero de 2021.

