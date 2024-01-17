Ese letrero que marca -74 °F no muestra la temperatura en Alaska en enero de 2024

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Erik Mclean - Pexels / iStock / captura de Facebook.

La foto fue difundida en medio de la fuerte tormenta invernal que ha azotado EEUU.

En medio de la intensa ola de frío ártico que ha afectado buena parte de Estados Unidos, fue difundida en Facebook una fotografía en la que se ve un termómetro que marca -74 grados Fahrenheit (-59 °C). El medidor se encuentra situado bajo el cartel de una licorería y justo al lado de una estación de servicio y, según el texto de la publicación, señala la temperatura actual en Alaska. Sin embargo, eso es falso: la imagen circula en redes sociales al menos desde 2017 y un climatólogo de la región explicó a elDetector que ni siquiera en el momento en que fue captada la lectura era correcta, pues a muy bajas temperaturas los termómetros suelen dar errores de medición.

“A - 74 Grados fahrenheit está la temperatura en Alaska”, dice el texto que acompaña la imagen, publicada el 14 de enero de 2024 en Facebook.

Con la información anterior, contactamos por correo electrónico a Brian Brettschneider, climatólogo de Alaska, quien nos dijo que la “imagen no es precisa. Es una imagen reciclada de hace unos 8 años –y aún entonces no era precisa. A muy bajas temperaturas, el voltaje de muchos termómetros cae al punto en que pueden leer 30F o 40F [entre 1 y 4 °C] más de frío. En el día en que esa foto fue tomada, estaba alrededor de -50F [-45.5 °C]”.

Además, revisamos las temperaturas que se han registrado en los últimos días en Delta Junction y no encontramos ninguna marca por debajo de los -8 °F. Incluso si se toma en cuenta la sensación térmica ( wind chill, en inglés) entre el 13 de enero y el 16 de enero, la temperatura mínima registrada para esos días fue de -36 °F.

La imagen circula en momentos en que Estados Unidos ha estado azotado por una intensa ola de frío que ha causado muertes, suspensión de clases en varios estados y grandes acumulaciones de nieve.

Conclusión

Es falso que esa imagen de un termómetro digital, situado bajo el cartel de una licorería, que marca -74 °F muestre la temperatura actual de una localidad de Alaska en enero de 2024, como asegura una publicación en Facebook. La fotografía circula al menos desde 2017 y un climatólogo de la región explicó a elDetector que incluso cuando fue tomada no era precisa, porque a muy bajas temperaturas muchos termómetros pueden llegar a marcar hasta 30 y 40 grados menos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

