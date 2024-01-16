Cambiar Ciudad
Ola de Frío

La ola de frío ártico mantiene a 150 millones de personas bajo alertas: reportan 9 muertos por las tormentas

Al menos nueve muertes se han asociado a la intensa ola de frío que afecta a buena parte de Estados Unidos, donde se han registrado sensaciones térmicas de hasta -40 grados. Un nuevo frente frío llega hacia el fin de semana.

Por:
Univision y AP
Video 4 imágenes satelitales que muestran el devastador impacto de la ola de frío ártico en EEUU

Unos 150 millones de personas amanecieron este martes bajo algún tipo de alerta meteorológica por la ola de frío ártico que sigue afectando a una amplia franja de Estados Unidos. Las tormentas se han vinculado además a al menos nueve muertes esta semana.

Los vientos peligrosamente fríos seguían afectando a buena parte de las Rocosas, las Grandes Llanuras y el centro-norte de Estados Unidos, con una sensación térmica de -30 grados Fahrenheit en muchas zonas del centro de Estados Unidos.

La borrasca causó la muerte de cuatro personas en Oregon, dos de ellas por posible hipotermia. Otro hombre murió cuando un árbol cayó sobre su casa y una mujer falleció en un incendio iniciado en una cocina después de que un árbol cayera sobre una casa rodante.

En Wisconsin, se investigaban las muertes de tres personas sin hogar en la zona de Milwaukee, probablemente por hipotermia, según las autoridades.

Un hombre que conducía un motonieve también falleció el domingo por la noche al ser impactado por un semirremolque en Utah, donde en las montañas se acumularon casi 4 pies de nieve en un día. En Wyoming, un esquiador de montaña pereció en una avalancha.

Un trabajador de mantenimiento urbano riega sal sobre una acera en el Speer Boulevard en Denver.
Un trabajador de mantenimiento urbano riega sal sobre una acera en el Speer Boulevard en Denver.
Imagen David Zalubowski/AP

Vuelos y clases suspendidas, apagones y el caucus más frío de la historia

Las demoras y cancelaciones de vuelos relacionadas con el mal tiempo nuevamente trajeron caos a aerolíneas y aeropuertos. Según FlightAware, más de 9,700 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron retrasados el lunes y más de 3,300 fueron cancelados. Antes del amanecer del martes ya eran casi 1,200 los cancelados.

Unas 50,000 viviendas y negocios continuaban sin electricidad en Oregon en la madrugada de este martes, tras apagones generalizados que comenzaron el sábado. En Louisiana, 21,000 clientes seguían sin el servicio a primera hora, según la página PowerOutage.

Responsables de transportes instaron a la población a evitar los desplazamientos, ya que se esperaba que condiciones peligrosas en las carreteras por hielo, que también podría provocar caídas de árboles y tendidos eléctricos.

Una capa de nieve cubre una autopista en Grand Prairie, Texas.
Una capa de nieve cubre una autopista en Grand Prairie, Texas.
Imagen Julio Cortez/AP


Las clases se cancelaron el martes en Portland y otras grandes ciudades como Chicago —donde está el cuarto distrito de escuelas públicas más grande del país—, Denver, Dallas y Fort Worth.

Las temperaturas gélidas en el noreste no impidieron que en Nueva York los aficionados acudieran para animar a los Buffalo Bills en un estadio Highmark cubierto de nieve. El juego se aplazó 27 horas y media por una tormenta que dejó más de 2 pies de nieve en la región.

Y los votantes dieron una victoria el lunes al expresidente Donald Trump en la primera jornada de las primarias, en unos caucus de Iowa que batieron su récord de frío. Las temperaturas cayeron a 3 grados Fahrenheit en Des Moines, con una sensación térmica mucho menor.

El peligro de las sensaciones térmicas muy bajas

Las temperaturas bajaron el lunes por la noche hasta 10 grados Fahrenheit en Olive Branch, Mississippi, y Jackson, Tennessee. Montana experimentó sensaciones térmicas por debajo de los - 40 grados.

"Estas sensaciones térmicas podrían causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos e hipotermia poco después", alertó el Servicio Meteorológico Nacional. "Evite las actividades al aire libre si es posible".

Jacob Asherman, meteorólogo del NWS citado por USA Today, dijo que la preocupación principal para gran parte de los 48 estados inferiores "sigue siendo las temperaturas extremadamente frías y el significativo clima invernal asociado".

Asherman dijo que las temperaturas bajo cero y los vientos más fríos prevalecerán hasta este martes, ya que las sensaciones térmicas caerán por debajo de los -30 grados en las Planicies y -50 grados en Montana y las Dakotas.

Este hombre desafía las temperaturas bajo cero que se registraron ayer en el centro de Kansas City, Misouri.
Este hombre desafía las temperaturas bajo cero que se registraron ayer en el centro de Kansas City, Misouri.
Imagen Charlie Riedel/AP

Más al sur y al este, tormentas invernales potencialmente peligrosas que traen una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada se dirigían hacia el Valle de Tennessee y los estados de la Costa del Golfo hasta Washington DC, Filadelfia y Nueva York.

Había alertas por tormenta invernal para los condados de Lawrence, Limestone y Madison en Alabama y el condado de Franklin en Tennessee, así como en el sureste de Arkansas, nordeste de Louisiana y buena parte del norte, centro y suroeste de Mississippi.

Se esperaba que las temperaturas se moderasen a mediados de semana, aunque una nueva ola de frío afectaría al sur, desde la zona norte de las Grandes Llanuras y el centro norte hasta llegar al sureste del país al final de la semana.

Video Imágenes muestran el golpe de las inundaciones en medio de la feroz tormenta en EEUU
