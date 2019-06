"Le fallaron a Maleah Davis": reclaman los vecinos a las autoridades por regresarla a una casa donde la agredían

HOUSTON, Texas.- La hija de seis años de Bárbara Faz rompió en llanto cuando supo que las autoridades habían hallado el cuerpo de la niña Maleah Davis en Arkansas. A tan corta edad, ella siguió las noticias a diario preocupada porque entre sus amigas del colegio había una con el mismo nombre. No paraba de preguntarse cómo un padre podría maltratar a sus hijos de esa manera. La madre la consoló y le explicó que ya Maleah está descansando, que ya no la maltratan más en casa y que ahora sí está feliz. Eso le dijo a la niña; pero en voz alta se pregunta cómo es que las autoridades no hicieron nada para evitar esta tragedia cuando pudieron.

"Los Servicios de Protección del Menor (CPS) le fallaron a Maleah", dice a Univision Noticias Faz, de 46 años y madre de dos. "Le fallaron porque ella no debió haber regresado a esa casa".

Otra vecina del complejo de apartamentos, Leslie Manso, de 21 años, coincide al explicar que los moretones que se le vieron a la niña en algunas fotos que circulan en Internet no se explican solo con una caída de una silla. "CPS debió evaluar con mayor profundidad qué pasaba en esa casa", reclama.

Maleah y sus dos hermanos, de uno y cinco años, fueron retirados de la vivienda por CPS en agosto de 2018, explicó a Univision 45 Tiffani Butler, vocera de la agencia. En esa ocasión, las autoridades recibieron un reporte de "posible abuso físico" y Maleah tenía una herida en la cabeza. Univision Noticias la consultó nuevamente este martes para conocer detalles sobre lo ocurrido en esa ocasión —y en otras, si las hubiera— pero Butler se negó a declarar al explicar las restricciones para dar declaraciones que impuso a los funcionarios la corte que lleva el caso.

"Fueron ubicados con familiares", explicó Butler a principios de mayo sobre lo ocurrido en aquel incidente. "Un juez ordenó un regreso a casa monitoreado en febrero. Eso significa que los niños fueron a su hogar y que CPS mantuvo la custodia temporal. Un persona encargada del caso fue al menos una vez al mes a chequear a la familia", agregó.

El activista de Houston Quanell X —quien ha estado en contacto con la familia desde el inicio del caso— dijo este martes que en 2018 CPS no pudo demostrar quién hirió a Maleah, si su padrastro Derion Vence o su madre Brittany Bowens. Él asegura que fue Vence y que esa no fue la única vez que la niña fue agredida: "Estuvo golpeando a la niña por un tiempo. Yo creo que este muchacho sentía odio por esa niña. ¿Por qué? No sé. Creo que la odiaba y creo que estuvo haciéndole más cosas que ni siquiera ha mencionado".

Vence, de 26 años, fue arrestado el 11 de mayo, seis días después de que la Policía de Houston emitió una alerta Amber por el supuesto secuestro de la niña de cuatro años. Lo acusaron de manipular evidencia relacionada con un cuerpo. Hasta ahora, no le han impuesto cargos por el asesinato de la menor.

Quanell X asegura que pese a lo ocurrido, en la prisión vio a Vence "arrogante" y sin mostrar "ningún tipo de remordimiento".

"Que la hayan devuelto a casa es alarmante"

Hasta el momento, la única prueba formal de una agresión sufrida por Maleah Davis es la del reporte que recibió CPS en 2018. Otras denuncias han venido de la madre y del activista Quanell X. Este último dijo que estaría dispuesto a testificar sobre este tema y sobre la conversación que asegura tuvo con Vence en prisión, en la que el padrastro confesó que la muerte de la niña había ocurrido presuntamente por un accidente y dio la ubicación de donde lanzó el cuerpo.

Christian Capitaine tiene más de 10 años como abogado penal en Houston. En su carrera, asegura, ha tenido numerosos casos en los que su contraparte ha sido CPS. "Me parece que había suficientes evidencias para que (CPS) tomara el control por la situación de la niña y por lo menos la pusieran con otro familiar", dice. "Debieron haber investigado más las razones de aquella agresión y el daño físico que sufrió antes".





Según explica, ha tenido casos en los que CPS ha quitado la custodia a los padres durante meses por motivos mucho menores. "Me he encontrado con que simplemente la familia lleva al niño al hospital porque se golpeó la cabeza. El médico no queda contento con la explicación e inmediatamente llama a CPS (...) No es inusual que lo hagan con buenos padres y estos deban pasar meses sin sus hijos". Con Maleah, asegura, había mayores razones.

Para él, cualquiera con "sentido común" hubiera entregado la custodia permanente a otro familiar, como el padre. "Así es el sistema, lamentablemente. A veces favorece a la madre sin fundamentos", señala al cuestionar que la mujer hubiera dejado a la niña con Vence para irse a un funeral en otro estado, a sabiendas de que, según ella, su expareja maltrataba a Maleah.

Capitaine concluye que haberla devuelto a casa con su madre "es alarmante", pues una decisión como esa no está en manos de un solo funcionario de CPS, sino de varios.

"Me pone a pensar en mis hijos"

La puerta del apartamento en el que vivía Maleah Davis es el punto de encuentro para muchos vecinos. Allí llegan con sus niños, afectados por la tragedia y que para desahogar el miedo y el dolor traen peluches, cartas y globos. El camino hasta la puerta está lleno de velas y de escarcha color lila esparcida sobre el suelo.

Además de Bárbara Faz llegó al lugar Early Holmes, de 38 años, acompañado de sus dos hijos menores de 10 años. Lo hizo porque —como los de Faz— ellos tampoco dejaron de preguntar desde inicios de mayo si las autoridades habían hallado a Maleah. "Una vez que los niños se involucran tanto hay que explicarles y también aclararles que no necesariamente eso tiene que pasarle a ellos", dice al asegurar que como padre se siente triste. "Ella no debió dejar a sus hijos con él. Estarían todos bien. (...) Con lo que ocurrió nadie gana, Maleah se ha ido y el padrastro acabó con su vida", lamenta frente a una foto de la niña pegada en una pared del condominio.

Bárbara Faz asegura que cuando supo que el cuerpo de Maleah había sido hallado en Arkansas, a cientos de millas de distancia de su hogar, se derribó sobre sus rodillas y no pudo contener el llanto. "Le venía diciendo a mis dos hijos de camino para acá que si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer a esa niña le hubiera dado amor, cariño y risas. Es una niña que perdió. Ella era inocente".

