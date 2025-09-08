Al menos 8 muertos deja choque de autobús con un tren al norte de la Ciudad de México

Video Tren embiste camioneta de cantante de Los Hermanos Barrón en Piedras Negras

Autoridades en el estado de México reportaron al menos ocho personas muertas y decenas de heridos luego de que un autobús de pasajeros colisionó con un tren de carga en el municipio de Atlacomulco, al noroeste de la capital mexicana.

La agencia de Protección Civil del estado de México, la entidad más poblada del país, reportó preliminarmente el fallecimiento de ocho personas y el saldo de 45 lesionados tras la colisión.

PUBLICIDAD

“En la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata”, reportó la dependencia estatal.

Las personas que resultaron heridas están siendo atendidas por servicios de emergencia, dijo la agencia.

“En el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región”, agregó la agencia.

Por separado, el gobierno del municipio de Atlacomulco, lamentó en un comunicado los fallecimientos y pidió a la ciudadanía evitar la zona del accidente.

Imágenes muestran impacto del trágico choque

En un video difundido en las redes sociales se observa el momento en el que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria.

Además, imágenes que circulan en las redes también muestran el autobús prácticamente destrozado de uno de sus costados mientras rescatistas extraen a personas del vehículo apoyándose con una escalera.

Fatal accidente en el Estado de México.



Un autobús de pasajeros se impactó contra un convoy de un tren de carga sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.



El saldo preliminar es de ocho fallecidos y más de 40 lesionados. Equipos de emergencia siguen laborando.



Más en… pic.twitter.com/KktcvUfBah — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 8, 2025

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.

Qué se sabe del accidente

Según reportes de la prensa local, el autobús había salido del municipio de San Felipe del Progreso e iba hacia la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes, el chofer del autobús intentó ganarle al tren para cruzar las vías, pero no alcanzó a cruzar, impactando la unidad.

Las autoridades no han confirmado las versiones reportadas por los medios locales.



Mira también: