Hallan a dos adolescentes muertas en el metro de NY en posible caso de 'subway surfing'

Dos chicas adolescentes fueron halladas muertas en una estación del metro de Nueva York este sábado, en lo que las autoridades creen que es un incidente relacionado con la peligrosa práctica conocida como 'subway surfing'.

La policía respondió a un llamado a la estación Marcy Avenue, alrededor de las 3:00 am (hora local) del sábado. Personal de primeros auxilios intento resucitar a las chicas pero fueron declaradas muertas en el sitio, reportó ABC News 7.

"Es desgarrador que dos chicas jóvenes se hayan ido porque de alguna manera pensaron que subirse fuera de un tren de metro era un juego aceptable", dijo Demetrius Crichlow, presidente de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, reseñado por AP.

"Padres, profesores y amigos tienen que ser claros con sus seres queridos: subirse a lo alto de un vagón de metro no es 'surfear': es suicidio", advirtió Crichlow.

Entre enero y julio de este año la riesgosa actividad había dejado tres muertos y más de 200 rescates en Nueva York.

En 2024 se reportaron seis muertes, y en 2023 otros cinco fallecimientos.

Las autoridades buscan frenar el auge de esta tendencia, promovida en redes sociales, con vigilancia aérea, multas más severas, apoyo a las familias y campañas en las instalaciones del metro y en redes sociales, advirtiendo sobre el riesgo de la actividad.

"El 'subway surfing' mata. Viaja adentro, mantente con vida", dice una de las imágenes de la campaña comunicacional que intenta persuadir a los jóvenes sobre el peligro.

"No mueras antes de tiempo. Permanece dentro de los vagones del tren en todo momento", dice el mensaje, respaldado por la Autoridad de Tránsito, la policía de Nueva York, el sistema de escuelas públicas de la ciudad y el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario de Nueva York.

Las detenciones de presuntos surfistas de metro ascendieron a 229 el año pasado, frente a los 135 del año anterior, según la policía de NY. La mayoría eran chicos, con una edad media de unos 14 años, según la policía. El más joven tenía 9 años, indica AP.

