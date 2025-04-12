🔴 EN VIVO: "Desplome fatal" | Programa especial sobre la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana

El colapso del techo del exclusivo centro nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, ha cobrado hasta ahora 225 vidas, por lo que se ha convertido en una de las mayores tragedias en la historia de la isla.

El equipo de Univision Noticias está en República Dominicana, desde donde presenta este programa especial para hablar de las historias de sobrevivientes, el dolor de las familias de los fallecidos y el avance de las investigaciones sobre las causas del derrumbe del techo del club nocturno durante un concierto de merengue.

Entre los que disfrutaban de la música en vivo cuando ocurrió el desastre había políticos, atletas y un diseñador de moda.

De acuerdo con autoridades de salud, cuatro personas que fueron hospitalizadas tras ser rescatadas entre los escombros del derrumbe del techo murieron el viernes por la noche, elevando el número de muertos a 225.

También informaron que 189 personas fueron rescatadas con vida de los restos del popular lugar. Más de 200 resultaron heridas, de las cuales 15 aún están hospitalizadas, entre ellas, cinco en estado crítico.

La mañana del sábado, aún había personas en un instituto forense esperando el regreso de los cuerpos de sus seres queridos. Más tarde, las autoridades de salud informaron que los 225 cuerpos habían sido entregados a las familias de las víctimas.

El ministro de Salud, Víctor Attalah, dijo el sábado a los periodistas que hubo un retraso en la identificación de las víctimas porque la mayoría de ellas tuvo que ser identificada mediante datos biométricos.

Entre las víctimas identificadas hasta ahora están los exjugadores de las Grandes Ligas de Béisbol Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera. Nelsy Cruz, la gobernadora de la provincia noroeste de Montecristi, cuyo hermano es el siete veces All-Star de la MLB Nelson Cruz, también falleció.

Las autoridades señalaron que es demasiado pronto para determinar las causas del derrumbe, aunque los fiscales visitaron la escena el jueves después de que los equipos de rescate comenzaran a empacar y retiraran el equipo pesado.

El jueves, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje asistieron al sepelio del cantante Rubby Pérez en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Pérez actuaba en el escenario del abarrotado club Jet Set la madrugada del martes cuando comenzó a caer polvo del techo y, segundos después, éste se derrumbó. Dolientes vestidos de negro y blanco entraron en el teatro y algunos lloraron mientras se reproducía una grabación de Pérez cantando el himno nacional.

