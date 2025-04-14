La empresa del helicóptero que se desplomó en Nueva York matando a seis personas cesará operaciones "de inmediato": FAA

Video Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) declaró el domingo que la empresa de recorridos turísticos en helicóptero cuya aeronave se desintegró en el vuelo y se desplomó en Nueva York, causando la muerte del piloto y de una familia de cinco turistas españoles, cesará operaciones "de inmediato".

A través de un comunicado publicado en la red social X, la FAA indicó también que iniciará una revisión inmediata del permiso de operación y el historial de seguridad de la compañía New York Helicopter Tours.

El helicóptero turístico de la compañía se precipitó al río Hudson el jueves, matando a los turistas y al piloto, un veterano del grupo de operaciones especiales SEAL de la Infantería de Marina.

Entre las víctimas se encontraban los pasajeros Agustín Escobar, de 49 años, su esposa, Mercè Camprubí Montal, de 39, y sus tres hijos, Víctor, de 4 años, Mercedes, de 8, y Agustín, de 10. El piloto era Seankese Johnson, de 36 años, un veterano de la Marina de Estados Unidos que recibió su licencia de piloto comercial en 2023.

Accidente de helicóptero en Nueva York: las exigencias de Chuck Schumer

La medida anunciada por la FAA se produjo horas después de que el senador por Nueva York, Chuck Schumer, pidió a las autoridades federales que revocaran los permisos de operación de esa empresa.

En una conferencia de prensa el domingo, antes del anuncio de la FAA, Schumer dijo que se debería exigir que la empresa ponga fin a todos sus vuelos en lo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga los hechos.

El líder de la minoría en el Senado también pidió que la FAA incremente sus inspecciones de seguridad para otras compañías de recorridos en helicóptero, acusándolas de “recortar gastos y anteponer sus ganancias sobre la seguridad de la gente”.

“Una de las cosas que podemos hacer para honrar esas vidas y tratar de salvar a otros es asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, dijo Schumer. “Sabemos que hay algo seguro sobre las compañías de recorridos en helicóptero de la ciudad de Nueva York: tienen un historial mortal”.

Aún no se ha determinado la causa del accidente del jueves. Según Schumer, los buzos de rescate seguían buscando el rotor principal y la caja de engranajes del helicóptero, lo que podría dar pistas sobre lo ocurrido.

En las últimas dos décadas, al menos cinco helicópteros que realizaban vuelos turísticos comerciales han caído en los ríos East y Hudson por fallos mecánicos, errores del piloto o colisiones, y han muerto unas 20 personas, según la AP.