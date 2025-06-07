Cacería humana al hombre acusado de matar a sus 3 hijas de entre 5 y 9 años en Washington

Video Una niña de 5 años muere luego de que su hermano le disparara por accidente: el arma era del padre

Las autoridades han cerrado una amplia zona de campamentos y áreas populares de senderismo a lo largo del sendero Pacific Crest Trail, en el estado de Washington, mientras extienden la búsqueda de Travis Caleb Decker, un exsoldado del Ejército acusado de la muerte de sus tres hijas pequeñas.

Agentes de numerosos organismos estatales y federales están buscando a Travis Caleb Decker, de 32 años, después de que las niñas — Paityn Decker (9 años), Evelyn Decker (8) y Olivia Decker (5)— fueran halladas muertas en un campamento remoto cerca de Leavenworth, el lunes.

La madre de las niñas las reportó como desaparecidas el 30 de mayo, cuando Decker no las devolvió a su casa en Wenatchee tras una visita programada.

Qué se sabe de Travis Caleb Decker, acusado de matar a sus hijas

Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Policía de Wenatchee, muestra a Travis Caleb Decker, a quien la policía solicita la ayuda del público para localizar. Este padre del estado de Washington es buscado por asesinato tras la desaparición de sus tres hijas pequeñas, que luego fueron halladas muertas. Imagen (Departamento de Policía de Wenatchee vía AP)



Decker, de 32 años, fue infante del Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021, y fue desplegado en Afganistán durante cuatro meses en 2014, según la vocera del Ejército, la teniente coronel Ruth Castro.

Entre 2014 y 2016, sirvió como fusilero automático en el 75º Regimiento Ranger, con base en Joint Base Lewis-McChord, en Washington.

En los últimos meses, Decker estaba viviendo frecuentemente en su camioneta, y su estado de salud mental estaba empeorando, de acuerdo con la exesposa.

Whitney Decker, madre de las niñas, había pedido restringir las visitas del padre de sus hijas

En septiembre pasado, su exesposa y madre de las tres pequeñas, Whitney, solicitó modificar el acuerdo de custodia argumentando que los problemas de salud mental de Decker se habían agravado.

Dijo que el comportamiento del hombre era cada vez más inestable y que estaba prácticamente sin hogar.

Solicitó restringir las visitas nocturnas con las niñas hasta que Caleb Decker consiguiera una vivienda adecuada.

“Ha hecho enormes sacrificios por servir a nuestro país y ama mucho a sus hijas, pero tiene que mejorar”, escribió la madre de las pequeñas. “No quiero apartar a Travis de las niñas… pero no puedo permitir que se queden en lo que básicamente es un refugio para personas sin hogar, a veces sin supervisión, con docenas de hombres desconocidos, o que vivan en una tienda de campaña o en su camioneta con él, en condiciones extremas y lugares inseguros”.

Decker debe ser considerado "peligroso"

Las autoridades advirtieron al público que esté atento a Decker y pidieron a quienes tengan casas, cabañas o cobertizos en zonas remotas que los mantengan cerrados, dejen abiertas las persianas para que la policía pueda ver el interior y mantengan las luces exteriores encendidas.

No está claro si Decker está armado, pero la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan advirtió que debe considerarse peligroso. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 20,000 dólares por información que lleve a su captura.

Una colecta en línea para apoyar a Whitney Decker ha recaudado más de un millón de dólares. Sus amigos Amy Edwards y Mark Belton, quienes participaron en una conferencia de prensa el jueves, agradecieron el apoyo. Edwards y Belton señalaron que Whitney espera que esta tragedia impulse cambios en el sistema de alerta Amber del estado y mejoras en la atención de salud mental para veteranos.

Las pequeñas víctimas: Paityn Decker (9 años), Evelyn Decker (8) y Olivia Decker (5)

Imagen Wenatchee Police Department Social Media



Edwards fue profesora de las niñas en un programa de teatro llamado Short Shakespeareans. “Su risa, curiosidad y espíritu dejaron huella en todos nosotros”, dijo Edwards. “Eran el tipo de niñas por las que todos alentaban, esperaban ver y llevaban en el corazón”.

La noche en que se reportó la desaparición, la policía de Wenatchee pidió a la Patrulla Estatal que emitiera una alerta Amber, pero esta fue rechazada por considerar que era un asunto de custodia sin amenaza inminente. Al día siguiente se emitió una alerta de persona desaparecida en peligro, pero estas no generan notificaciones en teléfonos móviles.

Durante las búsquedas del fin de semana pasado, un agente encontró la camioneta de Decker cerca del campamento Rock Island, al noroeste de Leavenworth.

Había dos huellas de manos ensangrentadas en la compuerta trasera. Los cuerpos de las niñas fueron hallados cuesta abajo cerca del lugar, con evidencias de haber sido atadas con bridas plásticas (zip ties), según una declaración jurada presentada para respaldar los cargos de asesinato y secuestro contra Decker.

El forense del condado, Wayne Harris, dijo el viernes que su oficina esperaba los resultados de la patología para determinar el momento y la causa de las muertes.

Las autoridades emitieron el jueves órdenes de cierre para esa zona de campamento, ubicada en el Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee, así como para una extensa área agreste al norte, que incluye senderos y campamentos del Pacific Crest Trail, que va desde la frontera con Canadá hasta México, y los alrededores de Stehekin, en el extremo norte del Lago Chelan.

El megaoperativo para encontrar a Travis Caleb Decker

El gobernador Bob Ferguson anunció la noche del viernes que ordenó a la Guardia Nacional del estado colaborar con la búsqueda, indicando que proporcionarán transporte en helicóptero para los agentes que rastrean zonas remotas.

“El brutal asesinato de estas niñas ha conmocionado a nuestro estado”, escribió en redes sociales. “Estoy comprometido a apoyar a las fuerzas del orden mientras buscan justicia para Paityn, Evelyn y Olivia”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Chelan informó que más de 100 oficiales están involucrados en la búsqueda, la cual cubre un terreno montañoso y escarpado en la cordillera de las Cascadas, en el centro de Washington. Más de 500 pistas han llegado por parte del público.