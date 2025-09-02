La estudiante de 21 años acusada de ocultar un bebé muerto dentro de un armario en Kentucky, donde el aborto está prohibido

Video Uno en un bote de basura y otro en la calle: hallan a dos bebés abandonados en México

Una estudiante fue detenida este fin de semana como sospechosa de la muerte de un bebé encontrado dentro de una bolsa de basura escondida en un clóset, informó el Departamento de Policía de Lexington, en Kentucky.

No está claro si la joven dio a luz a término, sufrió un aborto espontáneo o autogestionado.

El aborto está prohibido de forma casi total en Kentucky, salvo riesgos o peligro de muerte para la persona embarazada, desde una ley que entró en vigencia el 15 de julio de 2022.

La joven, de 21 años, fue arrestada el 31 de agosto y enfrenta tres cargos: abuso de un cadáver, manipulación de pruebas físicas y ocultamiento del nacimiento de un bebé, según un comunicado de la policía.

La policía detalló que el pasado miércoles 27 de agosto, alrededor de las 10:30 am, varios oficiales fueron enviados a una casa tras recibir un reporte de un bebé que no respondía en una residencia de Park Avenue.

“Cuando los oficiales llegaron, encontraron a un bebé que fue declarado muerto en la escena”, señaló la policía.

Documentos judiciales obtenidos por la cadena local WLEX indican que la joven admitió haber dado a luz y luego haber tratado de ocultar lo sucedido, “limpiando cualquier prueba y colocando los artículos de limpieza utilizados dentro de una bolsa de basura negra, incluido el bebé”.

La Oficina del Forense del Condado de Fayette dará a conocer la causa de la muerte del bebé.

La joven permaneció detenida en el Centro de Detención del Condado de Fayette desde su arresto hasta el lunes. Sin embargo, ya no figuraba como bajo custodia el martes por la mañana, de acuerdo con los registros de la cárcel de Lexington.

Según judiciales revisados por WLEX, la joven pagó una fianza de 100,000 dólares y se encuentra ahora bajo arresto domiciliario en casa de sus padres.

La mujer se declaró inocente de los cargos y tiene prevista una comparecencia ante el tribunal el 26 de septiembre.

