Hallan colgando de un árbol el cuerpo de Elder Fernandes, otro soldado desaparecido de Fort Hood

Una persona que caminaba cerca de las vías del tren en Temple, Texas, vio el cuerpo de Elder colgando de un árbol sobre las 5:40 de la tarde. Los investigadores lo identificaron porque cerca del cuerpo se encontró una mochila negra con su licencia de conducir, declaró Natalie Khawam, la abogada de la familia que también siguió el caso de Vanessa Guillén. Según la policía, aún no se ha realizado una confirmación forense.

De acuerdo con el informe policial, hasta el momento no hay indicios que apunten a que su muerte fue un asesinato , informó USA Today .

"Necesito respuestas", dice la madre de Elder

Cuando Ailina Fernandes voló a Texas la semana pasada, preocupada por su hijo, no tenía idea de todo lo que le había ocurrido. La madre del joven sargento no sabía que su hijo había denunciado una agresión sexual por parte de un oficial superior , ni que el joven de 23 años había sido traumatizado y acosado y había adoptado conductas suicidas. Tampoco conocía que lo habían reasignado a una nueva unidad dentro de su brigada, por cuestiones de seguridad.

La madre solo sabía que su hijo estaba hospitalizado desde el 11 de agosto, pero no sabía por qué. Elder no había querido contarle nada. Le había dicho que necesitaba "aclarar su mente" y que la llamaría cuando le dieran el alta; pero eso nunca ocurrió.

En una entrevista con el diario The Boston Globe este mismo martes, pocas horas antes de que encontraran el cuerpo de su hijo, Ailina Fernandes contó que había hablado con su hijo por última vez el 16 de agosto y que desde entonces no había tenido más noticias suyas, por lo cual llamó a la base y supo que le habían dado el alta el 17 y no lo habían vuelto a ver desde que un sargento lo había llevado hasta su casa, fuera de la base.