Familia de soldado de Fort Hood desaparecido no sabía que fue víctima de agresión sexual

“ ¿Estaba a punto del suicido? Pues quizás. No sabemos qué lo hizo estar así. ¿Qué le hicieron? Si agredes sexualmente a cualquier persona, ¿cómo esperas que esté su estado mental?”, indicó su tía Isabel Fernandes durante una conferencia de prensa este domingo.

Según indicaron en la conferencia, la familia no sabía que el soldado había sido víctima de abuso sexual dentro de la base o que estaba recibiendo tratamiento.

“El servicio militar no te va a tocar. Te prometemos que te llevaremos a casa de regreso con nosotros. Tenemos a todos los que te pueden proteger a nuestro lado”, indicó Ailiana Fernandes, madre del joven militar.

Lo que ha dicho Fort Hood

“Seguimos creyendo que Fernandes se fue de la base militar por voluntad propia y no hay ninguna conexión con su desaparición y con otros casos abiertos en Fort Hood”, lee el comunicado.

Desde su desaparición, las autoridades han indicado que no creen que haya indicios de un crimen.

Su familia contrata a Natalie Khawam

“Yo no sé dónde está ahora mismo. No sé qué está haciendo o si está herido. Solo sé que es un buen muchacho y que jamás desaparecería sin decirnos…él no haría eso”, indicó Ailiana Fernandes, madre del joven militar.