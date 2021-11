¿La vacuna contra el covid-19 produjo el derrame cerebral a la actriz mexicana Carmen Salinas?

No hay evidencias de que el derrame cerebral que sufrió la actriz mexicana Carmen Salinas se produjo por la vacuna contra el covid-19, como afirmaron usuarios en las redes sociales de Univision Noticias. Los médicos tratantes o sus familiares no han establecido públicamente ninguna relación de su padecimiento con la vacunación. El derrame cerebral no está entre los efectos secundarios de ninguna de las vacunas que se aplican en México. La actriz se vacunó en abril, casi cinco meses y medio después del tiempo en el que suelen registrarse reacciones adversas con cualquier vacuna, según los CDC. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.