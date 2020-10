Uno de cada cinco jóvenes hispanos padece obesidad. Y el coronavirus empeorará la desigualdad frente a esa epidemia

La pandemia también empeora, por otra parte, las condiciones que ponen a los niños en riesgo de obesidad. El cierre de escuelas ha dejado a millones de niños sin una fuente regular de comidas saludables o actividad física . Millones de cuidadores han perdido sus ingresos o trabajos y no tienen cómo comprar comida saludable para su familia.

Disparidad racial, étnica y económica

¿A qué se debe esta desigualdad? Xavier Morales, director de Praxis Project , una organización nacional que ayuda a comunidades más desfavorecidas a implementar iniciativas de salud, señalaba a Univision Noticias hace un año, cuando se difundió la versión anterior del estudio, que en las zonas donde trabaja su organización hay menos tiendas de alimentos con productos perecederos y, en cambio, un gran número de restaurantes de comida rápida. “En muchas zonas no es seguro beber agua del grifo; es más barato comprar refrescos que agua” , señala .

Además, no hay parques ni espacios verdes o, si los hay, no son seguros. “Es difícil hacer ejercicio. En estas comunidades, las opciones saludables no son normalmente las fáciles, sino las más complicadas. Este es el principal motor de la obesidad”. Si a estos factores sumamos las diferencias en el sistema de acceso a la salud y en las infraestructuras, y tenemos el cóctel perfecto para la obesidad galopante que azota al país. Y ahora se suma la pandemia para hacer las cosas más difíciles.