Ozempic, Wegovy | Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los costosos medicamentos para la obesidad para millones en EEUU

Millones de estadounidenses con obesidad podrían tener acceso a populares medicamentos para bajar de peso como Wegovy u Ozempic cubiertos por Medicare o Medicaid, según una nueva norma que propuso el gobierno de Biden este martes.

La costosa propuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos prepara de inmediato el terreno para un enfrentamiento entre la poderosa industria farmacéutica y Robert F. Kennedy Jr., un opositor declarado de los medicamentos para bajar de peso que, como candidato del presidente electo Donald Trump para dirigir la agencia, podría bloquear la medida.

Si bien la norma daría a millones de personas acceso a inyectables semanales que han ayudado a las personas a perder peso tan rápidamente que algunos los han etiquetado como medicamentos milagrosos, costaría a los contribuyentes hasta 35,000 millones de dólares durante la próxima década.

"Es un buen día para cualquiera que sufra de obesidad", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, a The Associated Press en una entrevista. "Es un cambio radical para los estadounidenses que no pueden pagar estos medicamentos de otra manera".

La norma no se concretaría hasta enero, días después de que Trump asuma el cargo. Una coalición bipartidista de miembros del Congreso ha presionado para que los medicamentos estén cubiertos por Medicare, diciendo que podría ahorrarle al gobierno gastar miles de millones de dólares en el tratamiento de enfermedades crónicas derivadas de la obesidad.

Si bien no está claro cuál es la postura del propio Trump sobre la cobertura de los medicamentos para bajar de peso, sus aliados y candidatos al gabinete que han prometido recortar el gasto gubernamental podrían mostrarse reacios ante el precio inicial.

En qué consiste la propuesta de la administración Biden sobre Ozempic

Según la propuesta, solo aquellos que se consideran obesos ( alguien que tenga un índice de masa corporal de 30 o más) calificarían para la cobertura. Algunas personas ya pueden obtener cobertura de los medicamentos a través de Medicare o Medicaid si tienen diabetes o están en riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca.

Becerra estimó que 3.5 millones de personas adicionales en Medicare y 4 millones en Medicaid podrían calificar para la cobertura de los medicamentos. Pero la investigación sugiere que muchas más personas podrían calificar, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid estiman que aproximadamente 28 millones de personas en Medicaid se consideran obesas.

Medicare tiene prohibido ofrecer estos medicamentos en virtud de una ley que data de hace décadas y que veta productos para bajar de peso del programa de seguros respaldado por el gobierno. Sin embargo, la norma propuesta por la administración Biden reconocería la obesidad como una enfermedad que puede tratarse con la ayuda de estos medicamentos.

El mercado de medicamentos contra la obesidad se ha expandido significativamente en los últimos años, y la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una nueva clase de inyectables semanales como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly para tratar la obesidad.

Cómo funcionan Wegovy, Ozempic o Zepbound

Las personas pueden perder de hasta un 15% a un 25% de su peso corporal con estos medicamentos, que imitan las hormonas que regulan el apetito al comunicar la saciedad entre el intestino y el cerebro cuando la gente come.

El costo de los medicamentos los ha limitado en gran medida a personas con muchos recursos, incluidas las celebridades que se jactan de sus beneficios.

Un suministro mensual de Wegovy cuesta $1,300 y Zepbound cuesta $1,000. La escasez de los medicamentos también ha limitado su acceso.

Kennedy Jr, que como candidato de Trump para secretario del HHS debería estar sujeto a la confirmación del Senado, ha criticado la popularidad de los medicamentos.

En discursos y en las redes sociales, ha dicho que Estados Unidos no debería cubrir los medicamentos a través de Medicaid o Medicare. En cambio, apoya una amplia expansión de la cobertura para alimentos más saludables y membresías de gimnasios.