Estudio: Además de combatir la diabetes y la obesidad, la semaglutida también sirve para dejar de fumar

Un nuevo estudio sugiere que la semaglutida (ingrediente activo en la marca ozempic), el ingrediente activo de algunos medicamentos usados para combatir la diabetes y el sobrepeso, también podría ayudar a dejar de fumar.

El estudio, dado a conocer el lunes en la publicación médica Annals of Internal Medicine, los científicos determinaron que el uso de la semaglutida se asocia a la reducción de desórdenes ligados a la adicción al cigarrillo, especialmente a una disminución de tratamientos relacionados a medicinas que se usan para para dejar de fumar así como terapias.

Hallazgos prometedores

El estudio advierte que es demasiado pronto para sugerir la prescripción de medicamentos que contienen semaglútida como Wegovy y Ozempic para dejar de fumar, pero los hallazgos son prometedores al punto de sugerir la necesidad de realizar más investigaciones para evaluar el potencial de la semaglutida para el tratamiento del trastorno por consumo de tabaco.

El estudio comparó a 222,942 nuevos pacientes con diabetes tipo 2 y trastorno por consumo de tabaco tratados con siete medicamentos contra la diabetes. 6,000 de ellos eran tratados con medicamentos con semaglutida.

Durante el año siguiente los pacientes tratados con semaglutida tuvieron significativamente menos probabilidades de necesitar cuidados médicos relacionados a trastornos por consumo de tabaco que aquellos que comenzaron a usar otros medicamentos para la diabetes como insulina y metformina.

Pero los autores del estudio advierten que las razones por las que las personas podrían tener menos probabilidades de buscar tratamiento médico relacionados al tabaquismo varían ampliamente; y podrían ir desde la disminución del consumo de tabaco o una menor disposición a buscar ayuda para dejar de fumar.

¿Una nueva esperanza para combatir las adicciones?

No se trata de la primera vez que se asocia una disminución de antojos relacionados a adicciones con el uso de medicamentos con semaglútida. Médicos y pacientes han observado una disminución en la necesidad de consumo de nicotina, alcohol e incluso opioides relacionadas con el uso del medicamento.

El nuevo estudio no midió los niveles de la adicción del consumo de tabaco en los pacientes.

Citada por CNN, la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Nora Volkow, quien es además coautora del estudio, resaltó la importancia de entender cómo la semaglutida afecta estos antojos para determinar si podría ser usada para dejar de fumar, y que es necesario realizar más estudios para entender otros asuntos como los efectos secundarios y las dosis adecuadas para ayudar a dejar de fumar.

"Se necesitaría más trabajo para comprender la dosis adecuada y los efectos adversos antes de utilizar estos medicamentos de nuevas maneras", afirmó Volkov quien dijo que investigaciones anteriores han apuntado a que la semaglutida podría interactuar con el sistema de recompensa del cerebro de tal manera que ayuda a restringir antojos.

“El principal motivo por el que muchos de nosotros comemos en exceso se relaciona con las respuestas positivas que obtenemos al comer ciertos alimentos. Y es el mismo circuito para los alimentos que para los medicamentos”, dijo Volkow.

