Retiran del mercado más de 360,000 libras de tocino de pavo Oscar Mayer por riesgo de contaminación con listeria

Video Alerta por un nuevo brote de listeria en EEUU: te contamos cómo detectar los síntomas a tiempo

La empresa Kraft Heinz retiró del mercado aproximadamente 367,812 libras de tocino de pavo Oscar Mayer que podrían estar contaminadas con listeria monocytogenes, según anunció el miércoles el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).

El tocino de pavo en cuestión fue elaborado entre el 24 de abril y el 11 de junio, según el anuncio. Los productos afectados se enviaron a tiendas minoristas de todo el país, y algunos se exportaron a las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, informó la agencia.

“Consumir alimentos contaminados con listeria monocytogenes puede causar listeriosis, una infección grave que afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos debilitados, mujeres embarazadas y sus recién nacidos”, indicó el FSIS.

Aunque el FSIS agregó que no se han reportado reacciones adversas en quienes consumieron el tocino de pavo, la agencia sugiere que quienes lo hayan consumido y estén preocupados contacten a un profesional de la salud.

¿Qué productos fueron retirados?

Según el anuncio, los productos retirados del mercado incluyen:

Paquetes de 12 onzas de "Oscar Mayer Turkey BACON ORIGINAL" envasados al vacío, con el código universal de producto (UPC) "071871548601" impreso en el envase, debajo del código de barras, y fechas de caducidad del "18 de julio de 2025" al "2 de agosto de 2025", así como el código de lote "RS40".

Paquetes de 36 onzas que contienen tres paquetes de 12 onzas de "Oscar Mayer Turkey BACON ORIGINAL" envasados al vacío, con el código universal de producto (UPC) "071871548748" impreso en el envase, debajo del código de barras, y fechas de caducidad del "23 de julio de 2025" al "4 de septiembre de 2025", así como los códigos de lote "RS19", "RS40" o "RS42".

Paquetes de 48 onzas que contienen cuatro paquetes de 12 onzas envasados al vacío de "Oscar Mayer Turkey BACON ORIGINAL", con el UPC "071871548793" impreso debajo del código de barras y fechas de caducidad del "18 de julio de 2025" al "4 de septiembre de 2025", así como los códigos de lote "RS19", "RS40" o "RS42".

Todos cuentan con el sello de inspección del USDA en la etiqueta.

¿Qué es la listeriosis?

Según el FSIS, la listeriosis es una infección invasiva que puede propagarse más allá del tracto gastrointestinal. Es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y sus hijos recién nacidos, ya que puede causar abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina, partos prematuros e infecciones potencialmente mortales en los recién nacidos de madres infectadas.

También es posible que se presenten infecciones graves, y en ocasiones mortales, en adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El FSIS explicó que el problema se descubrió después de que las pruebas de la compañía indicaran que el producto podría estar contaminado.

Los síntomas de la listeriosis pueden incluir fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez en la parte trasera de la cabeza, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, a veces precedidos de diarrea u otros síntomas gastrointestinales, dijo la agencia.

Según el FSIS, se recomienda que las personas en riesgo que experimenten síntomas similares a los de la gripe dentro de los dos meses posteriores a la ingesta del producto retirado, busquen atención médica. La listeriosis se trata comúnmente con antibióticos.

El FSIS llama a quienes hayan comprado los productos de tocino de pavo retirados del mercado a no consumirlos y desecharlos o devolverlos al lugar donde los compraron.

"Al FSIS le preocupa que algunos productos puedan estar en los refrigeradores o congeladores de los consumidores", dijo la agencia.

