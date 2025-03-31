Retiran estos huevos líquidos del mercado por posible contaminación

Video Ante el alza en los precios del huevo, un hombre de Florida opta por huevos de iguana para el desayuno

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que se retirarán del mercado más de 200,000 libras de huevos líquidos por sospechas de contener un químico dañino para la salud si se consume en grandes cantidades.

El USDA informó en un comunicado que Cargill Kitchen Solutions, un establecimiento de Lake Odessa, Michigan, está retirando del mercado aproximadamente 212,268 libras de productos de huevo líquido que pueden contener hipoclorito de sodio, un ingrediente clave en la lejía.

Los envases del huevo líquido afectado se produjeron el 12 y 13 de marzo de 2025 y tienen impresa una letra y cuatro números (G1804) en la caja.

“Estos productos se enviaron a distribuidores de Ohio y Texas y a servicios de restaurantes de Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois y Iowa. Existe la posibilidad de que los productos se distribuyeran en todo el país”, dice el comunicado.

¿Cuáles son los productos de Cargill Kitchen Solutions retirados?

De acuerdo con el USDA, los productos retirados del mercado son los siguientes:

- Envases de cartón de 32 onzas (dos libras) que contienen "egg beaters original liquid egg substitute", con fecha de caducidad del 10 de agosto de 2025.

- Envase de cartón de 32 onzas (dos libras) que contiene "egg beaters cage-free original liquid egg substitute", con fecha de caducidad del 9 de agosto de 2025.

- Envase de cartón de 32 onzas (dos libras) que contiene "egg beaters cage-free original frozen egg substitute", con fecha de caducidad del 6 de marzo de 2026.

- Cartón de 32 onzas (dos libras) que contenga "Bob Evans Better'n Eggs Made with Real Egg Whites", con fecha de caducidad del 10 de agosto de 2025.

¿Qué efectos en la salud puede causar el consumo de hipoclorito de sodio en grandes cantidades?

El hipoclorito sódico y el hipoclorito cálcico se utilizan principalmente como agentes blanqueadores o desinfectantes. Son componentes de lejías comerciales, soluciones de limpieza y desinfectantes para sistemas de potabilización y depuración de aguas residuales y piscinas.

De acuerdo con autoridades de salud, el consumo de hipoclorito de sodio en grandes cantidades puede provocar quemaduras en la boca y la garganta, irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

“Si ingiere una pequeña cantidad de lejía doméstica (3-6% de hipoclorito) puede sufrir irritación gastrointestinal. Si ingiere una lejía comercial más concentrada (10% o más de hipoclorito) o hipoclorito en polvo puede sufrir graves lesiones corrosivas en la boca, garganta, esófago y estómago con hemorragia, perforación y, finalmente, la muerte. Los supervivientes de una intoxicación grave pueden sufrir cicatrices permanentes y estrechamiento del esófago”, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Aunque el USDA “no espera ningún efecto adverso para la salud de los productos retirados y no ha habido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos, cualquier persona preocupada por una enfermedad debe ponerse en contacto con un proveedor de atención médica”, dice el comunicado.

Al USDA le preocupa que algunos productos puedan encontrarse en los frigoríficos o congeladores de los consumidores o de los restaurantes, e instó a los consumidores que hayan comprado estos productos a que no los consuman y a los establecimientos de comida a que no los sirvan.

“Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra”, dice el comunicado.

