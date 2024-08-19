Perdue retira 167,000 libras de nuggets de pollo después de que los consumidores encontraran alambre de metal en algunos paquetes

Video Retiran del mercado siete millones de libras de embutidos de Boar's Head tras brote mortal de listeria

Perdue Foods está retirando del mercado más de 167,000 libras de nuggets y tiras de pollo congelados después de que algunos clientes informaran haber encontrado alambre de metal incrustado en los productos.

Según Perdue y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EEUU, el retiro del mercado cubre lotes seleccionados de tres productos: tiras de pollo empanizadas Perdue, nuggets de pechuga de pollo orgánicos Butcher Box y nuggets de pechuga de pollo empanizadas Simply Smart Organics de Perdue.

El FSIS y Perdue determinaron que unas 167,171 libras de estos productos pueden estar contaminados con un material extraño después de recibir una cantidad no especificada de quejas de los clientes. En un anuncio del viernes, Perdue, con sede en Maryland, dijo que el material fue "identificado en una cantidad limitada de paquetes de consumo".

La compañía luego "determinó que el material era una hebra muy delgada de alambre de metal que se introdujo inadvertidamente en el proceso de fabricación", dijo Jeff Shaw, vicepresidente senior de seguridad y calidad alimentaria de Perdue, en una declaración preparada. Shaw agregó que Perdue decidió retirar todos los paquetes afectados "por precaución".

Hasta la fecha, no se han confirmado lesiones ni reacciones adversas relacionadas con el consumo de estos productos, según el FSIS y Perdue. Aun así, al FSIS le preocupa que estos productos puedan estar en los congeladores de los consumidores.

Cómo identificar los productos retirados

Las tiras y nuggets de pollo retirados del mercado se pueden identificar por los códigos de producto que figuran en los avisos online de Perdue y FSIS. Los tres productos afectados tienen una fecha de caducidad del 23 de marzo de 2025 y el número de establecimiento 'P-33944' en la parte posterior del paquete. Se vendieron en tiendas minoristas de todo el país.

Se insta a los consumidores que los tengan a que desechen o devuelvan el producto al lugar de compra. Perdue ofrece reembolsos completos a los consumidores afectados, que pueden llamar a la empresa al 866-866-3703.

Contaminación de alimentos por objetos extraños

La contaminación por objetos extraños es una de las principales razones de los retiros de alimentos en EEUU en la actualidad. Tan solo en noviembre pasado, Tyson Foods retiró casi 30,000 libras de nuggets de pollo después de que los consumidores también encontraran piezas de metal en los productos con forma de dinosaurio.

Además del metal, fragmentos de plástico, rocas, trozos de insectos y otros materiales “extraños” han provocado retiradas de productos del mercado al introducirse en productos envasados.

