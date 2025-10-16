Por qué la FDA retiró del mercado estas marcas de canela molida

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) amplió su alerta de salud pública por la presencia de niveles elevados de plomo en varios productos de canela molida vendidos en tiendas y supermercados en todo el país.

La agencia advierte que el consumo de estos productos puede causar graves daños a la salud, especialmente en niños pequeños y mujeres embarazadas.

Los análisis de laboratorio de la FDA detectaron concentraciones de plomo que van desde 2.03 hasta 7.68 partes por millón (ppm) en las muestras recolectadas, valores muy por encima de los considerados seguros para el consumo humano, dice un comunicado publicado esta semana.

La agencia señaló que, aunque varias empresas cooperaron con las autoridades y realizaron retiros voluntarios de los productos afectados, aún no ha logrado contactar a todas para que tomen medidas.

Además, alerta que los consumidores podrían tener guardado el producto en sus alacenas, por lo que pide que ninguno de estos productos sea consumido ni utilizado para cocinar.

Marcas de canela molida y sus presentaciones bajo alerta por contener niveles elevados de plomo

La FDA actualizó su aviso e incluyó nuevas marcas que deben ser retiradas del mercado de forma inmediata. En total son 16 marcas las implicadas en el retiro.

1. Roshni – Singh Trading Inc. (DBA Roshni Foods)

El distribuidor Singh Trading Inc., DBA Roshni Foods, retiró del mercado su producto de canela molida Roshni tras detectarse una concentración de plomo de 2.268 ppm. El código UPC del producto es 6251136 034139 y su fecha de vencimiento es el 2 de septiembre de 2025.

2. HAETAE – Haitai Inc. USA

La marca HAETAE, distribuida por Haitai Inc. USA, presentó niveles de plomo de 4.60 ppm. El producto utiliza el mismo código UPC que Roshni 6251136 034139 y tiene fecha de vencimiento del 2 de septiembre de 2025.

3. Durra – Eureka Inc. U.S.A.

El producto Durra Ground Cinnamon, distribuido por Eureka Inc., se vendió en tiendas de comestibles en California y Michigan entre el 24 de agosto de 2024 y el 6 de octubre de 2025. Se detectó un nivel de plomo de 2.44 ppm en el lote 06 B:02, con fecha de vencimiento en mayo de 2026.

4. Wise Wife – SLR Food Distribution, Inc.

SLR Food Distribution, Inc. retiró del mercado la canela molida Wise Wife, distribuida a minoristas en Nueva Jersey, Nueva York, Florida, Maryland, Minnesota, Oklahoma y Ohio entre el 15 de febrero de 2024 y el 28 de junio de 2025. Se detectó una concentración de plomo de 2.49 ppm.

5. Jiva Organics – Spicy World of USA

Spicy World of USA, a través de TAJ SUPERMARKET, retiró la canela molida Jiva Organics con código de lote AF-CINP/822 y fecha de vencimiento julio 2025. La concentración de plomo hallada fue de 2.29 ppm.

6. Super Brand – IHA Beverage

El Super Brand Cinnamon Powder de 4 oz, distribuido por IHA Beverage y vendido en Asian Supermarket mostró niveles de plomo de 7.68 y 6.60 ppm.

7. Asli – Sands Impex Inc.

Asli Fine Foods, de Sands Impex Inc. en Woodbridge, Illinois, retiró la canela molida Asli de 7oz distribuida a A&Y Global Market, en Columbia, con un nivel de plomo de 2.32 ppm.

8. El Chilar – El Chilar HF, LLC

La empresa El Chilar HF, LLC retiró su canela molida distribuida a El Torito Market en Maryland. Los códigos de lote afectados son D181EX0624 y E054EX0225, con niveles de plomo entre 3.75 y 7.01 ppm.

9. Marcum – Moran Foods, LLC / Colonna Brothers, Inc.

Marcum Ground Cinnamon, distribuido por Moran Foods y Colonna Brothers, se vendió en Save-A-Lot Food Stores en Missouri y Virginia. Los niveles de plomo detectados fueron de 2.22 y 2.14 ppm, y las fechas de vencimiento son del 12 de mayo de 2025.

10. SWAD – Raja Foods LLC

La canela molida SWAD, distribuida por Raja Foods LLC a Patel Brothers con el lote KX28223 y con fecha de vencimiento octubre 2026, mostró un nivel de plomo de 2.89 ppm.

11. Supreme Tradition – Greenbrier International, Inc.

Supreme Tradition Ground Cinnamon, distribuido por Greenbrier International a tiendas de Dollar Tree con el código de lote 10A11 y fecha de vencimiento 6 de octubre de 2025, presentó 2.37 ppm de plomo.

12. Compañía Indillor Orientale – MAMTAKIM, Inc.

Distribuido a Eurogrocery en Connecticut con lote L1803231 y fecha de expiración de agosto de 2024 , mostró una concentración de plomo de 2.23 ppm.

13. ALB Flavor – ALB-USA Enterprises Inc.

La canela molida ALB Flavor, distribuida a Eurogrocery, fecha de vencimiento del 30 de agosto de 2025 y lote LA02, tuvo 3.93 ppm de plomo.

14. Shahzada – Advance Food International Inc.

Shahzada Cinnamon Powder de 7 oz, distribuido por Premium Supermarket en Nueva York, presentó 2.03 ppm de plomo.

15. Spice Class – American Spices LLC

Spice Class Ground Cinnamon, distribuido por Fish World, con fecha de vencimiento diciembre de 2026, tuvo 2.04 ppm de plomo.

16. La Frontera – La Frontera Imports

Distribuido a Frutas y Abarrotes México, Inc. en Nueva York mostró 2.66 ppm de plomo.

¿Cuáles son los riesgos para la salud por la alta ingesta de plomo?

El plomo es un metal pesado tóxico que, al acumularse en el cuerpo, puede causar daños irreversibles.

Los efectos más graves se presentan en niños menores de seis años, ya que incluso exposiciones pequeñas pueden afectar el desarrollo cerebral, causar pérdida de habilidades cognitivas y alterar el comportamiento, dice la FDA.

En adultos, la intoxicación puede generar anemia, fatiga, dolores abdominales, presión arterial alta y daño renal. En mujeres embarazadas, el plomo puede atravesar la placenta y afectar el desarrollo del feto.

Los síntomas pueden pasar inadvertidos al inicio, pero la exposición prolongada conlleva riesgos significativos para la salud a largo plazo.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA pidió a los consumidores revisar las etiquetas de las canelas molidas que tengan en casa y desechar inmediatamente las que correspondan a las marcas listadas. Ninguno de estos productos debe ser consumido ni utilizado para cocinar.

Las personas que hayan ingerido estos productos de forma frecuente, especialmente niños y mujeres embarazadas, deben consultar a un médico y solicitar una prueba de plomo en sangre.

La informó que FDA continúa recolectando muestras en puntos de venta y puertos de entrada. No se descarta que nuevas marcas sean añadidas a la lista en las próximas semanas.

