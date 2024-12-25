La FDA emite una advertencia urgente por posible salmonela en huevos vendidos en Costco

Video Detectan partículas de gripe aviar en una de cada cinco muestras de leche pasteurizada, ¿cuál es el riesgo?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) emitió su advertencia máxima a miles de huevos distribuidos en supermercados Costco en cinco estados del país el mes pasado.

El 27 de noviembre se había anunciado ya el retiro voluntaria del mercado por parte de la compañía Handsome Brook Farms de un lote de 10,800 huevos orgánicos, empaquetados en cartones de 24 unidades y vendidos bajo la marca Kirkland Signature. Estos huevos se distribuyeron a 25 establecimientos de Costco en Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

PUBLICIDAD

Los cartones afectados incluyen los números 327 y P1363, con fecha de consumo antes del 5 de enero de 2025.

Handsome Brook Farms explicó que estaba retirando esos huevos porque tenían "potencial de estar contaminados con Salmonella".

Imagen de la marca de huevos posiblemente infectados. Imagen FDA



Aunque los huevos fueron retirados inicialmente solo cinco días después de su distribución, la FDA reclasificó el retiro a 'Clase 1', el máximo nivel de advertencia.

Handsome Brook Farms declaró en su anuncio del 27 de noviembre que hallaron huevos que se supone no fuesen destinados a la venta minorista pero sí habían sido empaquetados y distribuidos incorrectamente. "Se están implementando controles adicionales en la cadena de suministro y capacitación para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir", dijeron en el anuncio de ese entonces.

La FDA aconseja a los consumidores no comer estos huevos y desecharlos o devolverlos a Costco para obtener un reembolso.

Hasta el momento no ha habido infecciones conocidas asociadas a estos huevos.

¿Qué es la salmonela y cuáles son los síntomas de su infección?

La salmonela es una familia de bacterias que puede causar infecciones en humanos y animales. Suelen encontrarse en alimentos contaminados y son responsables de una enfermedad conocida como salmonelosis.

Según el comunicado, la salmonela puede causar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela suelen experimentar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras circunstancias, la infección con salmonela puede hacer que el organismo entre en el torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis.

PUBLICIDAD

La mayoría de los casos de salmonelosis se resuelven sin tratamiento médico, pero es importante mantenerse hidratado. En casos graves, especialmente en niños pequeños, ancianos o personas inmunocomprometidas, puede ser necesario recurrir a antibióticos y atención médica.

Mira también: