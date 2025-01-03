Cambiar Ciudad
Recalls

Retiran del mercado brócoli vendido en Walmart por riesgo de listeria

La FDA pide descartar brócoli vendido en supermercados Walmart en 20 estados debido a posible contaminación por listeria. Se han vendido en Arizona, California, Michigan, Texas y otros 16 estados.

Univision picture
Por:Univision
La empresa Braga Fresh emitió una advertencia relacionada con un posible riesgo de contaminación por listeria en un lote de floretes de brócoli vendidos con la etiqueta Marketside, que comercializa la cadena de supermercados Walmart.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA, Food and Drug Administration) informó que se trata de bolsas de brócoli fraccionado de la marca Marketside, de 12 onzas, lavados y listos para consumir.

La advertencia fue emitida luego de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas realizara un muestreo aleatorio en una tienda de ese estado, encontrando resultados positivos en una de las muestras analizadas. Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con este producto.

Brócoli con posibles trazos de listeria: los detalles del producto

Este producto, identificado con fecha de caducidad "Mejor si se consume antes del 10 de diciembre de 2024". La FDA dijo que si bien ese lote ya no está disponible en tiendas, muchos consumidores compran estos vegetales para su posterior uso y los almacenan congelados.

  • Nombre del producto: Marketside Broccoli Florets
  • Tamaño del empaque: Bolsa de 12 onzas
  • UPC: 6 81131 32884 5
  • Código de lote: BFFG327A6
Braga Fresh emite aviso preventivo por posible <a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/braga-fresh-issues-voluntary-and-precautionary-advisory-due-possible-health-risk#recall-photos" target="_blank">riesgo para la salud por listeria en brócoli.</a>
Imagen <a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/braga-fresh-issues-voluntary-and-precautionary-advisory-due-possible-health-risk#recall-photos" target="_blank">FDA</a>

Las bolsas de brócoli en tiendas Walmart en los siguientes estados:

  • Alaska
  • Arkansas
  • Arizona
  • California
  • Colorado
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Michigan
  • Montana
  • Nevada
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregón
  • Texas
  • Utah
  • Washington
  • Wyoming

Braga Fresh recomienda a los consumidores que tengan este producto en sus congeladores que no lo consuman y lo desechen de inmediato.

Qué es la listeria y cuáles son los síntomas

La bacteria Listeria monocytogenes puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Entre los síntomas comunes se incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Los síntomas más graves pueden generar convulsiones, y cerca de 1 de cada 6 casos graves resulta en la muerte.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que la infección por listeria, conocida como listeriosis, puede presentar riesgos para las personas más vulnerables como las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

En casos graves, la listeriosis invasiva ocurre cuando la bacteria se propaga más allá del intestino, y sus síntomas suelen aparecer dentro de las dos semanas posteriores al consumo de alimentos contaminados.

En mujeres embarazadas, los síntomas incluyen fiebre y malestar similar a la gripe, aunque la infección puede causar graves consecuencias como aborto espontáneo, muerte fetal o infecciones graves en el recién nacido.

La listeriosis también puede causar una enfermedad intestinal menos grave, cuyos síntomas, como diarrea y vómitos, suelen aparecer dentro de las 24 horas de haber consumido alimentos contaminados y duran entre 1 y 3 días.

¿Cuándo consultar a un médico por sospecha de listeria?

Debe contactar a un proveedor de salud, según los CDC, si ha consumido alimentos retirados del mercado o vinculados a un brote, y si tiene fiebre y otros síntomas de listeriosis, como fatiga y dolores musculares. Es especialmente importante informar al médico si ha consumido alimentos posiblemente contaminados, especialmente si está embarazada, tiene 65 años o más, o un sistema inmunitario debilitado.

Si ha consumido alimentos posiblemente contaminados, pero no presenta síntomas, la mayoría de los expertos considera que no necesita pruebas ni tratamiento. Consulte siempre a un médico si tiene dudas sobre qué hacer.

Contacto e información para consumidores:

Este es el comunicado de la FDA (en inglés)

La advertencia no afecta a otros productos de Marketside o Braga Fresh.

