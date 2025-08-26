Robert F. Kennedy culpa a países del sur de Asia por los “camarones radiactivos” que ya se extienden a 20 estados

Video Retiran camarones por posible contaminación radioactiva: fueron vendidos por Walmart en 13 estados

El secretario de salud Robert F. Kennedy Jr. culpó este martes a algunos países del sur de Asia de la contaminación de camarones con metal radioactivo que ha llegado al mercado estadounidense.

"Los países del sur de Asia vierten camarones en nuestro país que están muy contaminados. Acabamos de detener un cargamento (de camarones) con cesio-137, que es radiactivo", dijo Kennedy durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump.

"Ellos cultivan los camarones con bactericidas, antibióticos y otros químicos, y están muy contaminados. Los países europeos no los aceptan, así que los tiran aquí”, afirmó.

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los consumidores de Estados Unidos de no comer, vender ni servir camarones congelados de ciertos lotes vendidos en tiendas Walmart en 13 estados, debido a la posible presencia de cesio-137.

Hasta este martes, la advertencia se amplió a 20 estados, luego de que otros distribuidores anunciaran retiros voluntarios de camarones congelados en distintas presentaciones.

Kennedy señaló que la FDA está aumentando las inspecciones sobre los camarones “para asegurarse de que los estadounidenses no compren ni consuman productos contaminados y, al mismo tiempo, proteger a nuestros camaroneros”.

¿Cuáles son los 20 estados en los que se comercializaron los camarones posiblemente "radioactivos"?

Alabama

Arkansas

Arizona

California

Florida

Georgia

Kentucky

Louisiana

Massachusetts

Minnesota

Missouri

Mississippi

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Texas

Utah

Virginia

Washington

West Virginia

¿Qué marcas de camarones son las afectas por la contaminación de cesio 137?



La FDA advirtió el 19 de agosto al público no comer, vender ni servir camarones congelados importados de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart.

El jueves 21 de agosto, Southwind Foods, LLC de Carson, California, retiró voluntariamente del mercado una cantidad limitada de camarones congelados debido a una posible contaminación con cesio-137, según informó la FDA en otro comunicado.

Y el 22 de agosto la compañía Beaver Street Fisheries, LLC de Jacksonville, Florida informó está retirando voluntariamente una cantidad limitada de Great Value en sus presentaciones ‘Frozen Raw Shrimp EZ-Peel’ y ‘Deveined Tail-On 21-25 Per lb’ como medida de precaución en relación con la contaminación de cesio-137 en esos productos, dijo la FDA en un comunicado adicional.

El riesgo surge por la posible presencia del isótopo radioactivo cesio-137 (Cs-137). Aunque los niveles detectados en pruebas de laboratorio fueron bajos y ningún producto contaminado ha llegado al comercio estadounidense, la FDA considera que los camarones podrían haberse procesado en condiciones insalubres que permitan contaminación.

Se recomienda a los consumidores que descarten inmediatamente cualquier producto de estos lotes. Los distribuidores y minoristas deben retirar los camarones de sus estanterías y no venderlos ni servirlos.

La FDA continúa investigando y colaborando con aduanas y autoridades indonesias para asegurar que no ingresen productos contaminados al país. El objetivo es reducir la exposición a radiación de bajo nivel, que podría tener efectos en la salud con consumo prolongado.

