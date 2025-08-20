Ya son 18 los estados con camarones "radioactivos" que la FDA pide desechar

Video Retiran camarones por posible contaminación radioactiva: fueron vendidos por Walmart en 13 estados

Las autoridades sanitarias de EEUUJ ordenaron el retiro de más camarones del mercado debido a una posible contaminación radiactiva, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El jueves 21 de agosto, Southwind Foods, LLC de Carson, California, retiró voluntariamente del mercado una cantidad limitada de camarones congelados debido a una posible contaminación con cesio-137 (Cs-137), según informó la FDA en un comunicado.

PUBLICIDAD

El material radiactivo también está relacionado con el retiro del mercado de camarones vannamei blancos de granja, congelados, crudos, fáciles de pelar y con cola, de la marca Great Value, anunciado a principios de esta semana. No se han reportado casos de enfermedad relacionados con los camarones retirados del mercado.

La FDA advirtió esta semana al público no comer, vender ni servir camarones congelados importados de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart.

El lote afectado se ha comercializado en tiendas Walmart en 13 estados, y podrían estar contaminados con Cesio-137, un metal radioactivo. Los lotes identificados son 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de vencimiento 15/03/2027.

¿Cuáles son los 13 estados en los que se comercializaron los camarones posiblemente "radioactivos"?

Alabama

Arkansas

California

Florida

Georgia

Kentucky

Louisiana

Massachusetts

Minnesota

Missouri

Mississippi

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Texas

Utah

Washington

West Virginia

Camarones "radioactivos"

El riesgo surge por la posible presencia del isótopo radioactivo Cesio-137 (Cs-137). Aunque los niveles detectados en pruebas de laboratorio fueron bajos y ningún producto contaminado ha llegado al comercio estadounidense, la FDA considera que los camarones podrían haberse procesado en condiciones insalubres que permitan contaminación.

PUBLICIDAD

Se recomienda a los consumidores que descarten inmediatamente cualquier producto de estos lotes. Los distribuidores y minoristas deben retirar los camarones de sus estanterías y no venderlos ni servirlos.

La FDA continúa investigando y colaborando con aduanas y autoridades indonesias para asegurar que no ingresen productos contaminados al país. El objetivo es reducir la exposición a radiación de bajo nivel, que podría tener efectos en la salud con consumo prolongado.

La FDA indica que alerta incluye específicamente "ciertos productos crudos congelados de camarón" procesados por PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa ubicada en Indonesia que hace negocios como BMS Foods.

Estos productos están identificados de la siguiente forma:





Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005540-1 , Fecha de caducidad: 3/15/2027

, código de lote: , Fecha de caducidad: 3/15/2027 Camarones crudos congelados marca Great Value , código de lote: 8005538-1 , fecha de caducidad: 15/03/2027

, código de lote: , fecha de caducidad: 15/03/2027 Camarones crudos congeladas marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/03/2027

Los contenedores con la mercancía contaminada fueron detectados en cargamentos en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El cesio (símbolo químico Cs) es un metal blando, flexible y de color blanco plateado que se vuelve líquido cerca de la temperatura ambiente, pero se une fácilmente a los cloruros para crear un polvo cristalino. La forma radiactiva más común del cesio es el Cs-137. El cesio-137 se produce por fisión nuclear para su uso en dispositivos médicos y medidores. También es uno de los subproductos de los procesos de fisión nuclear en reactores nucleares y pruebas de armas nucleares.

PUBLICIDAD

La exposición al Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer debido a la presencia de radiación gamma de alta energía. La exposición interna al Cs-137 por ingestión o inhalación permite que el material radiactivo se distribuya en los tejidos blandos, especialmente en el tejido muscular, lo que aumenta el riesgo de cáncer, informa la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Si hay sospechas de que ha estado expuesto a niveles de cesio, debe consultar a un médico.

Vea también: