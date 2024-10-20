TreeHouse retira una variedad de 'waffles' congelados por posible contaminación con listeria

Video Retiran casi 10 millones de libras de carne y pollo por posible contaminación con listeria: esto debes saber

TreeHouse Foods Inc. está retirando voluntariamente del mercado varios tipos de sus waffles congelados por posible contaminación con Listeria monocytogenes, informó la empresa en un comunicado.

Los productos retirados del mercado se distribuyeron en todo Estados Unidos y Canadá, y se vendieron en diferentes formatos bajo importantes marcas de supermercados famosos como Good & Gather de Target, Great Value de Walmart, Clover Valley Brand de Dollar General y Breakfast Best Brand de Aldi, entre otras, de acuerdo con el comunicado divulgado este viernes.

La posible contaminación con listeria se descubrió mediante pruebas de rutina en la planta de fabricación. La empresa está pidiendo a minoristas y consumidores que identifiquen el código UPC en la parte posterior de la caja y el número de lote, así como la fecha de caducidad. Aquí puedes ver las fotos de los productos contaminados y sus códigos UPC.

Hasta la fecha, no ha habido informes confirmados de enfermedades relacionadas con los productos retirados del mercado, según el comunicado, que advierte que ante cualquier síntoma o sospecha se debe acudir al médico.

Los buttermilk Waffles de Best Choice, una de las diversas variedades de waffles congelados retirados por la empresa que los produce. Imagen TreeHouse Foods



TreeHouse Foods Inc ha pedido a los consumidores que tengan dudas o preguntan que se pongan en contacto con la empresa al 800-596-2903, de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:30 pm (hora del Centro de Estados Unidos).

Aunque las personas sanas pueden sufrir síntomas a corto plazo, como dolor abdominal, diarrea, fiebre alta, naúseas o dolor de cabeza, la Listeria monocytogenes puede causar infecciones graves y, a veces, fatales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados. También puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en embarazadas.

