Vinculan un brote mortal de listeriosis a platillos de pollo fettuccini Alfredo vendidos en Walmart y Kroger

Video Retiran más de 80 productos de comida preparada por brote de listeria: al menos 10 hospitalizados

Un brote de intoxicación alimentaria por Listeria que ha causado la muerte de tres personas y provocado la pérdida de un embarazo está vinculado a los productos fettuccine Alfredo de pollo para calentar recientemente retirados del mercado vendidos en las tiendas Kroger y Walmart, dijeron funcionarios de salud federales.

El brote, que ha enfermado a por lo menos 17 personas en 13 estados, comenzó en agosto pasado, dijeron las autoridades el martes por la noche.

FreshRealm, un importante productor de alimentos con sedes en California, Georgia e Indiana, retiró del mercado productos fabricados antes del 17 de junio. El retiro incluye los siguientes productos, que se enviaron a tiendas minoristas:

Bandejas de 32.8 onzas de pollo Alfredo a la parrilla Marketside con pasta tierna fettucine con salsa Alfredo cremosa, pollo de carne blanca y queso parmesano rallado con fecha de caducidad del 27 de junio o antes.

Bandejas de 12.3 onzas de pollo Alfredo a la parrilla Marketside con pasta tierna fettucine con salsa Alfredo cremosa, pollo de carne blanca, brócoli y queso parmesano rallado con fecha de caducidad del 26 de junio o antes.

Bandejas de 12.5 onzas de Home Chef Heat & Eat Chicken Fettucine Alfredo con pasta, pollo blanco a la parrilla y queso parmesano, con fecha de caducidad del 19 de junio o antes.

La cepa de la bacteria Listeria relacionada con el brote se detectó en personas enfermas entre agosto y mayo, según informaron las autoridades sanitarias.

La misma cepa que enfermó a esas personas se encontró en una muestra de fettuccine Alfredo de pollo durante una inspección de rutina en marzo. Ese producto fue destruido y nunca se envió a las tiendas. Las autoridades afirmaron que no han identificado la fuente específica de la contaminación.

Los CDC investigan el origen del brote mortal de listeriosis

Funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) informaron que la agencia está investigando el brote y planea publicar más detalles. No quedó claro qué estados están involucrados ni dónde ocurrieron las muertes y las pérdidas de embarazos.

Los consumidores no deben consumir los productos que puedan estar en sus refrigeradores o congeladores. Deben desecharse o devolverse al punto de compra.

Las infecciones por Listeria pueden causar enfermedades graves, especialmente en adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, embarazadas o recién nacidos. Los síntomas incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de nuca, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

Según los CDC, aproximadamente 1,600 personas se enferman cada año por estas infecciones y unas 260 fallecen.

En diciembre, las autoridades federales anunciaron que estaban renovando los protocolos para prevenir las infecciones por Listeria tras varios brotes de gran repercusión, incluido uno relacionado con los embutidos Boar's Head que causó 10 muertes y más de 60 casos de enfermedad el año pasado.

