La OMS confirma la primera muerte en humanos por gripe aviar A (H5N2)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles un caso mortal de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2) en México.

De acuerdo con la OMS, la organización recibió informes de que el 24 de abril murió una persona infectada con el virus de la influenza aviar A(H5N2), detectado en un residente del Estado de México, que se encontraba hospitalizado en la capital, dice un comunicado.

“Se trata del primer caso humano confirmado en laboratorio de infección por el virus de la gripe A(H5N2) notificado en todo el mundo y de la primera infección por el virus aviar H5 en una persona notificada en México”, dice el documento.

Aunque actualmente se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, ha habido casos de este virus en aves de corral en México.

La OMS indicó que el hombre, de 59 años, no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales.

¿Qué síntomas presentó el hombre que falleció tras infectarse de A(H5N2) en México?

De acuerdo con la OMS, “los familiares del paciente informaron que llevaba ya tres semanas postrado en cama por otros motivos, antes de la aparición de los síntomas agudos”, dice el comunicado.

El 17 de abril el paciente presentó fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general.

Fue hasta el 24 de abril, que el paciente buscó atención médica y fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y falleció el mismo día debido a complicaciones de su estado.

Las autoridades sanitarias en México realizaron una investigación del caso, y tras las pruebas de laboratorio confirmaron que el paciente estaba contagiado de A(H5N2).

La OMS indica que no se notificaron más casos durante la investigación epidemiológica y que de las 17 personas que estuvieron en contacto con el paciente infectado, solo uno declaró haber tenido secreción nasal entre el 28 y el 29 de abril.

¿Cómo se contagia la gripe aviar en humanos?

Desde 2020, el virus de la gripe aviar se ha extendido entre más especies animales, incluidos perros, gatos, mofetas, osos e incluso focas y cetáceos.

La detección en ganado estadounidense a principios de este año fue un giro inesperado que suscitó dudas sobre la seguridad alimentaria y sobre si empezaría a propagarse entre los humanos.

Estados Unidos ha registrado unos pocos casos de H5N1 en humanos en lo que va de este año. Los pacientes tuvieron únicamente sintomatología leve.

Ambos pacientes estuvieron en contacto con los ganados lecheros infectados, una crisis que afecta a varios estados del país.

La enfermedad se transmite cuando las aves infectadas eliminan el virus de la gripe aviar a través de la saliva, las mucosas y las heces.

Las infecciones humanas por virus de la gripe aviar pueden producirse cuando el virus entra en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o es inhalado, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

¿La gripe aviar es contagiosa de humano a humano?

La AH5N1 ocasionalmente infecta a las personas, aunque es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra.

“Las pruebas iniciales muestran que el virus no ha cambiado de forma que ayude a que sea más probable que se propague entre humanos”, dice un informe del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).

La A H5N1 se identificó por primera vez como una amenaza para las personas durante un brote en Hong Kong en 1997. Más de 460 personas han muerto en las dos últimas décadas por infecciones de gripe aviar, según la OMS.

