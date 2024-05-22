Cambiar Ciudad
Gripe aviar

Confirman el segundo caso de un humano contagiado con la actual variante de la gripe aviar en EEUU

Las autoridades sanitarias se han negado a decir cuántas personas expuestas al ganado infectado han sido examinadas.

Por:
Univision y AP
Video Un humano contagiado de gripe aviar por una vaca en Texas: ¿Qué debes saber?

Las autoridades sanitarias confirmaron este miércoles el segundo caso de un humano contagiado de gripe aviar, asociado con el brote de la enfermedad que está afectando al ganado en Estados Unidos.

Se trata de un trabajador de una central lechera en Michigan, que fue diagnosticado tras presentar síntomas oculares leves, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) en un comunicado.

PUBLICIDAD

El hombre se encuentra recuperándose favorablemente, indicaron.

De acuerdo con los CDC, el trabajador estuvo en contacto con vacas presuntamente infectadas, sin embargo, señalan que el riesgo para el público sigue siendo bajo.

Más sobre Gripe aviar

Muere la primera paciente reportada con gripe aviar H5N1 en México
2 mins

Muere la primera paciente reportada con gripe aviar H5N1 en México

Salud
La vacunación de aves de corral podría ayudar a reducir el alza de los precios de los huevos, pero EEUU sigue sin decidirse
5 mins

La vacunación de aves de corral podría ayudar a reducir el alza de los precios de los huevos, pero EEUU sigue sin decidirse

Salud
Lo que se sabe de la segunda variante del virus de la gripe aviar detectada en vacas lecheras de EEUU
3 mins

Lo que se sabe de la segunda variante del virus de la gripe aviar detectada en vacas lecheras de EEUU

Salud
Reportan la primera muerte asociada a la gripe aviar en EEUU
2 mins

Reportan la primera muerte asociada a la gripe aviar en EEUU

Salud
Qué tan peligrosa es la situación de la gripe aviar en California, estado que se declaró en emergencia
5 mins

Qué tan peligrosa es la situación de la gripe aviar en California, estado que se declaró en emergencia

Salud
Reportan primer caso grave de gripe aviar en un paciente de Louisiana
2 mins

Reportan primer caso grave de gripe aviar en un paciente de Louisiana

Salud
Departamento de Agricultura detecta por primera vez un cerdo contagiado de gripe aviar en EEUU
2 mins

Departamento de Agricultura detecta por primera vez un cerdo contagiado de gripe aviar en EEUU

Salud
Confirman el primer contagio en EEUU de H5 (gripe aviar) sin contacto con animales: esto se sabe
3 mins

Confirman el primer contagio en EEUU de H5 (gripe aviar) sin contacto con animales: esto se sabe

Salud
Cómo el gobierno de Biden busca prevenir desde ya una potencial pandemia de gripe aviar
3 mins

Cómo el gobierno de Biden busca prevenir desde ya una potencial pandemia de gripe aviar

Salud
La gripe aviar llega al ganado: ¿cuán preocupados debemos estar?
4 mins

La gripe aviar llega al ganado: ¿cuán preocupados debemos estar?

Salud

La gripe aviar sigue afectando a los ganados lecheros

El primer caso de contagio humano se produjo a finales de marzo, cuando se diagnosticó a un trabajador agrícola de Texas, en lo que las autoridades denominaron el primer caso conocido en el mundo de una persona que contrae esta versión de la gripe aviar de un mamífero.

Ese paciente también sufrió solamente de inflamación ocular y se recuperó.

Desde 2020, el virus de la gripe aviar se ha extendido entre más especies animales, incluidos perros, gatos, mofetas, osos e incluso focas y cetáceos.

La detección en ganado estadounidense a principios de este año fue un giro inesperado que suscitó dudas sobre la seguridad alimentaria y sobre si empezaría a propagarse entre los humanos.

No ha sido así, aunque se ha registrado un aumento constante de las infecciones en vacas. Hasta el miércoles, el virus se había confirmado en 51 rebaños lecheros de nueve estados, según el Departamento de Agricultura de EEUU. Quince de los rebaños afectados están en Michigan.

Las autoridades sanitarias se han negado a decir cuántas personas expuestas al ganado infectado han sido examinadas.

El virus se ha detectado en altos niveles en la leche cruda de vacas infectadas, pero los funcionarios del gobierno afirman que los productos pasteurizados que se venden en las tiendas de comestibles son seguros, po el tratamiento térmico que mata el virus.

Este nuevo caso supone la tercera vez que se diagnostica el virus H5N1 de tipo A a una persona en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En 2022, un recluso que participaba en un programa de trabajo se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola del condado de Montrose, Colorado. Su único síntoma fue la fatiga, y se recuperó. Eso fue anterior a la aparición del virus en las vacas.

Mira también:

Video Detectan partículas de gripe aviar en una de cada cinco muestras de leche pasteurizada, ¿cuál es el riesgo?
Relacionados:
Gripe aviar Estados Unidos de AméricaMichiganenfermedades contagiosasEnfermedad contagiosa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD