Confirman el segundo caso de un humano contagiado con la actual variante de la gripe aviar en EEUU

Video Un humano contagiado de gripe aviar por una vaca en Texas: ¿Qué debes saber?

Las autoridades sanitarias confirmaron este miércoles el segundo caso de un humano contagiado de gripe aviar, asociado con el brote de la enfermedad que está afectando al ganado en Estados Unidos.

Se trata de un trabajador de una central lechera en Michigan, que fue diagnosticado tras presentar síntomas oculares leves, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) en un comunicado.

El hombre se encuentra recuperándose favorablemente, indicaron.

De acuerdo con los CDC, el trabajador estuvo en contacto con vacas presuntamente infectadas, sin embargo, señalan que el riesgo para el público sigue siendo bajo.

La gripe aviar sigue afectando a los ganados lecheros

El primer caso de contagio humano se produjo a finales de marzo, cuando se diagnosticó a un trabajador agrícola de Texas, en lo que las autoridades denominaron el primer caso conocido en el mundo de una persona que contrae esta versión de la gripe aviar de un mamífero.

Ese paciente también sufrió solamente de inflamación ocular y se recuperó.

Desde 2020, el virus de la gripe aviar se ha extendido entre más especies animales, incluidos perros, gatos, mofetas, osos e incluso focas y cetáceos.

La detección en ganado estadounidense a principios de este año fue un giro inesperado que suscitó dudas sobre la seguridad alimentaria y sobre si empezaría a propagarse entre los humanos.

No ha sido así, aunque se ha registrado un aumento constante de las infecciones en vacas. Hasta el miércoles, el virus se había confirmado en 51 rebaños lecheros de nueve estados, según el Departamento de Agricultura de EEUU. Quince de los rebaños afectados están en Michigan.

Las autoridades sanitarias se han negado a decir cuántas personas expuestas al ganado infectado han sido examinadas.

El virus se ha detectado en altos niveles en la leche cruda de vacas infectadas, pero los funcionarios del gobierno afirman que los productos pasteurizados que se venden en las tiendas de comestibles son seguros, po el tratamiento térmico que mata el virus.

Este nuevo caso supone la tercera vez que se diagnostica el virus H5N1 de tipo A a una persona en Estados Unidos.

En 2022, un recluso que participaba en un programa de trabajo se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola del condado de Montrose, Colorado. Su único síntoma fue la fatiga, y se recuperó. Eso fue anterior a la aparición del virus en las vacas.

