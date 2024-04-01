Qué se sabe del segundo caso reportado de una persona infectada con gripe aviar en EEUU

Video Un humano contagiado de gripe aviar por una vaca en Texas: ¿Qué debes saber?

Una persona de Texas fue diagnosticada con gripe aviar tras haber tenido contacto con ganado lechero infectado, informaron este lunes las autoridades sanitarias, en medio de la creciente preocupación por el brote mundial del virus.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), este es el segundo caso de un ser humano que da positivo por gripe aviar en el país, y se produce después de que la infección afectara a rebaños en Texas, Kansas y varios otros estados durante la semana pasada.

PUBLICIDAD

Esto es lo que debes saber sobre la enfermedad y sobre el paciente recientemente contagiado por tener contacto con vacas enfermas de gripe aviar.

¿Qué síntomas presentó la persona infectada?

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) informó del caso de un humano contagiado de gripe aviar por virus A H5N1 en ese estado.

“El caso se identificó en una persona que tuvo exposición directa a ganado lechero presuntamente infectado con gripe aviar”, dice un comunicado de este lunes.

De acuerdo con documento, el paciente solo presentó un único síntoma: inflamación ocular y se está recuperando satisfactoriamente.



El DSHS informó que la persona fue sometida a pruebas de gripe aviar la semana pasada realizadas por los CDC.

Según el reporte, el paciente está siendo tratado con un medicamento antiviral conocido como Oseltamivir, que se utiliza en el tratamiento de la infección causada por el virus de la gripe (gripe A y gripe B) y para prevenir y tratar la gripe porcina A, de acuerdo con la Clínica Mayo.

El DSHS alertó que la presencia de este caso no cambia el riesgo para el público en general, que sigue siendo bajo.

¿Cómo se contagia la gripe aviar de

animales a

humanos?

La gripe aviar es un tipo de virus de la gripe que suele infectar a las aves silvestres y puede propagarse a las aves domésticas y otros animales.

La enfermedad se transmite cuando las aves infectadas eliminan el virus de la gripe aviar a través de la saliva, las mucosas y las heces. Las infecciones humanas por virus de la gripe aviar pueden producirse cuando el virus entra en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o es inhalado, dicen los CDC.

PUBLICIDAD

“Esto puede ocurrir cuando el virus está en el aire (en gotitas o posiblemente en polvo) y una persona lo inhala, o posiblemente cuando una persona toca algo que tiene virus y luego se toca la boca, los ojos o la nariz”.

Los CDC no han especificado como fue el contagio de la persona en Texas, Sin embargo, informan que se han identificado algunas infecciones en las que no se sabía si había habido contacto directo con aves infectadas o su entorno.

¿La gripe aviar es contagiosa de humano a humano?

La AH5N1 ocasionalmente infecta a las personas, aunque es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra.

“Las pruebas iniciales muestran que el virus no ha cambiado de forma que ayude a que sea más probable que se propague entre humanos”, dice el comunicado del DSHS.

La A H5N1 se identificó por primera vez como una amenaza para las personas durante un brote en Hong Kong en 1997. Más de 460 personas han muerto en las dos últimas décadas por infecciones de gripe aviar, según la Organización Mundial de la Salud.



La gran mayoría de los infectados se contagiaron directamente de las aves, pero los científicos han estado atentos a cualquier indicio de propagación entre las personas. Su mayor preocupación es que el virus pueda mutar y propagarse fácilmente entre los humanos, algo que aún no ha ocurrido.

Es solo la segunda vez que se diagnostica el virus A H5N1 a una persona en EEUU y la primera vez que se contagia por contacto con ganado, advierten los CDC.

En 2022, un preso que participaba en un programa de trabajo se contagió mientras mataba aves infectadas en una granja avícola del condado de Montrose (Colorado). Su único síntoma fue la fatiga, y se recuperó.

PUBLICIDAD

¿El consumo de leche puede contagiarme de gripe aviar?

Las infecciones de gripe aviar en el ganado de diversos estados en el país no suponen un problema para el suministro comercial de leche, dice el DSHS.

“Las centrales lecheras están obligadas a destruir o desviar la leche de cualquier vaca enferma, además de que la pasteurización mata los virus de la gripe aviar”, agrega el documento.

El Departamento de Agricultura también informó en un comunicado que “en este momento, no existe ninguna preocupación acerca de la seguridad del suministro comercial de leche o de que esta circunstancia suponga un riesgo para la salud de los consumidores”.

De acuerdo con las autoridades sanitarias se han implementado medidas en las centrales lecheras afectadas sobre cómo minimizar la exposición de los trabajadores y cómo las personas que trabajan con el ganado afectado pueden vigilar los síntomas y hacerse las pruebas en caso de que sospechen estar contagiados de gripe aviar.

¿Qué síntomas presenta una persona infectada con gripe aviar?

Los síntomas en las personas infectadas por el virus H5N1 van desde leves, como infecciones oculares y síntomas de las vías respiratorias superiores, hasta graves, como neumonía y muerte.

La designación de virus de la gripe aviar A de "baja" o "alta" patogenicidad se refiere a criterios específicos, incluida la mortalidad en aves de corral infectadas experimentalmente, y no a la gravedad de la enfermedad en las infecciones humanas, explican los CDC.

¿Qué síntomas presentaron las vacas enfermas con gripe aviar?

En Texas, los productores empezaron a preocuparse hace tres semanas, cuando el ganado comenzó a caer enfermo, por lo que las autoridades calificaron de “misteriosa enfermedad de las vacas lecheras”, según el director del Departamento de Agricultura estatal, Sid Miller.

PUBLICIDAD

La producción cayó drásticamente y las vacas estaban aletargadas y no comían mucho. “No habíamos visto nada parecido antes”, dijo. “Era como si tuviesen gripe”.

Los expertos sostienen que el ganado parece recuperarse por su cuenta en un plazo de siete a 10 días. Esta es la diferencia con los brotes de gripe aviar entre aves de corral, que exigen sacrificar a bandadas de animales para deshacerse del virus.

Desde 2022, los brotes han causado la pérdida de alrededor de 80 millones de aves en las granjas comerciales de EEUU.

Hasta ahora, el virus parece estar infectando alrededor del 10% de las vacas lecheras de los rebaños afectados, apuntó Michael Payne, veterinario de animales para alimentación y experto en bioseguridad del Western Institute for Food Safety and Security de la Universidad de California-Davis.

Los expertos están preocupados por el creciente número de mamíferos infectados por la actual cepa A H5N1 de la gripe aviar altamente patógena (IAAP) y su potencial de propagación entre mamíferos, aun cuando los casos entre humanos siguen siendo muy raros.

Mira también: