Este adolescente decidió vacunarse en contra de sus padres: hoy destaca su importancia

Ethan Lindenberger, residente en Norwalk (Ohio), acudió a un foro de Reddit hace dos meses explicando que nunca había recibido vacunas y preguntando si uno podía vacunarse siendo ya adulto. "Mis padres creen que las vacunas son algún tipo de complot del gobierno... nunca me he vacunado de nada. No sé cómo estoy todavía vivo", escribió en un post que no tardó en hacerse viral y capturar la atención de los medios.