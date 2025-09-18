Por qué el posible cambio del calendario de vacunación infantil tiene en alarma a la comunidad científica de EEUU

Video ¿Por qué es controversial el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud? Te explicamos

Un panel repleto de figuras simpatizantes del movimiento antivacunas abrió este jueves una reunión para aprobar el nuevo calendario de vacunación para niños y recién nacidos de EEUU.

Los integrantes del panel, nombrados por Robert F. Kennedy Jr , quien por años promovió teorías de conspiración sobre vacunas, tienen su junta mientras expertos en salud pública temen que el grupo esté dispuesto a revertir consejos médicos de larga data.

El principal funcionario de salud del presidente Donald Trump seleccionó personalmente a los miembros del grupo asesor médico que votará sobre si alterar el calendario estándar de vacunación infantil.

Se espera que por la tarde el panel vote sobre la hepatitis B y sobre una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela, pero los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos no han dicho exactamente qué propuestas se considerarán.

La información contenida en la agenda de la reunión sugiere que el comité podría estar dispuesto a revertir, al menos en parte, una recomendación de larga data de que prácticamente todos los niños estadounidenses reciban una dosis inicial de la vacuna contra la hepatitis B inmediatamente después del nacimiento.

La Academia Estadounidense de Pediatría y muchos funcionarios de salud pública apoyan esa práctica que tiene décadas de antigüedad.

Las preocupaciones sobre el panel

Grupos de médicos y organizaciones de salud pública han expresado su preocupación por Kennedy y su nuevo panel.

La preocupación se intensificó en mayo, cuando Kennedy anunció que eliminaría las vacunas contra el covid-19 de las recomendaciones de los CDC para niños sanos y mujeres embarazadas.

La medida fue duramente criticada por grupos de médicos y organizaciones de salud pública, y dio lugar a una demanda por parte de la Academia Americana de Pediatría y otros grupos.

Un polémico consejo

Las comunidades médicas y de políticas públicas han lanzado advertencias de que un cambio podría tener consecuencias nefastas.

"Actualmente estamos viviendo acaloradas controversias sobre las vacunas, y una pregunta clave es: ¿en quién podemos confiar?", dijo el presidente del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), el bioestadístico Martin Kulldorff, al inaugurar la reunión de dos días.

Luego criticó a la Academia Estadounidense de Pediatría y a la recientemente despedida directora de la agencia de prevención de enfermedades de Estados Unidos.

La ahora exfuncionaria, Susan Monarez, le dijo el miércoles al comité de salud del Senado que la administración Trump la despidió por negarse a aprobar previamente las recomendaciones del calendario de vacunación sin analizar primero la ciencia que respaldaría ese consejo.

Kulldorff insistió en que los miembros del panel "darían la bienvenida a la crítica científica de cualquiera de nuestros votos, ya que hay áreas grises debido al conocimiento científico incompleto", pero consideró "falsas" las acusaciones de que los miembros del grupo son "no científicos".

Panel votará sobre vacunas cruciales

En la agenda del ACIP del jueves hay una votación sobre si recomendar un retraso a las vacunas infantiles, incluidas las vacunas contra la enfermedad altamente contagiosa de la hepatitis B.

Sobre la vacuna contra la hepatitis B, la doctora Mysheika Roberts, directora del Departamento de Salud de Columbus, Ohio, dijo que las tasas de enfermedad hepática entre los niños han disminuido enormemente desde que se implementó.

"No entiendo por qué dejaríamos de administrar esa vacuna y esas directrices a los bebés cuando hemos visto tantos avances en ese ámbito", dijo a la agencia AP Roberts, quien tenía previsto unirse al panel de vacunas, pero fue despedido por Kennedy. "Si no está roto, ¿por qué cambiarlo?"

La vacuna contra covid-19 también está en la lista, así como la vacuna combinada MMRV que cubre el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela, que se ofrece como alternativa a las inyecciones separadas de MMR y varicela.

A principios de este año, Kennedy despidió a los 17 miembros del influyente comité ACIP y los reemplazó por miembros cuyo escepticismo sobre las vacunas coincide más con el suyo.

Su primera reunión promovió temas antivacunas y planteó preguntas sobre temas médicos que por mucho tiempo ya son considerados ciencia comprobada.

La vacunas “han ayudado a los estadounidenses”

El comité y su agenda han generado preocupación en las comunidades médicas, científicas y políticas respecto de que la ideología, y no la ciencia, guiará el futuro de la salud pública en los Estados Unidos.

"Las vacunas han añadido décadas de vida a nuestra esperanza de vida. Han ayudado a los estadounidenses a llevar una vida más saludable. Hay mucho en juego", dijo a la AFP la epidemióloga Syra Madad.

Dijo que cambiar el calendario de vacunación infantil "es como sacar ladrillos de los cimientos de la salud pública".

"Corre el riesgo de un colapso y crea consecuencias reales para todas las comunidades de Estados Unidos".

Los expertos, incluido Madad, afirman que las votaciones podrían provocar confusión y preocupación innecesarias entre los padres.

Las recomendaciones revisadas también podrían restringir la financiación federal de las vacunas para familias de bajos ingresos o cambiar los requisitos para las aseguradoras privadas.

Aprovechándose de la 'ignorancia'

Kennedy ha pasado décadas promoviendo información errónea sobre las vacunas, incluida la afirmación ampliamente desacreditada de que la vacuna MMR causa autismo.

Kulldorff, el titular del panel alineado con las visiones de Kennedy, también planteó la idea de recomendar que no se administre la vacuna combinada MMRV a niños menores de 4 años.

En una presentación ante el comité en junio, analizó casos raros de convulsiones febriles que se han asociado con la primera dosis, administrada a niños de entre 1 y 2 años.

El ACIP abordó el tema por última vez en 2009, cuando declaró que la primera dosis era aceptable tanto para la vacuna combinada como para las vacunas separadas contra el sarampión, la rubéola y la varicela.

Hoy en día, la mayoría de los pediatras recomiendan dosis separadas para la primera ronda y la segunda dosis combinada, según expertos en pediatría.

Algunos médicos y expertos en salud pública afirman no tener conocimiento de nuevos datos de seguridad que justifiquen la revisión de dichas recomendaciones de vacunación. Les preocupa que el panel esté planteando nuevas preguntas injustificadas sobre las vacunas en la mente de los padres y que esto pueda limitar la capacidad de las familias para proteger a sus hijos.

Kennedy también ha criticado la vacuna contra la hepatitis B. Desde 2005, el ACIP recomienda administrar la primera dosis a la mayoría de los recién nacidos dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento, para prevenir cualquier transmisión materna de la enfermedad, que puede causar daños hepáticos graves.

Pero como la hepatitis B también se transmite por vía sexual y a través de agujas, Kennedy y sus aliados han cuestionado por qué los recién nacidos necesitan protección contra ella.

Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, dijo que esa noción es "un juego con la ignorancia de la gente".

"RFK no se beneficia cuando previene la hepatitis B perinatal, se beneficia cuando apoya al movimiento antivacunas", dijo Adalja a la AFP.

También se espera que el comité considere la vacuna contra el Covid-19 de esta temporada, incluido quién debería recibirla y quién debería pagarla.

Senador pro-Trump urge a desconfiar del panel si cambia el calendario de vacunas

Durante la sesión del comité de Salud en el Senado, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana y presidente de ese comité, dijo que si el panel de Kennedy recomienda la modificación al calendario de vacunas infantiles, los estadounidenses deberían desconfiar de esa decisión.

Cassidy, médico y hepatólogo, ahora ha expresado preocupación sobre la pérdida de credibilidad del panel tras los cambios ordenados por Kennedy.

El senador, quien votó a favor del nombramiento de Kennedy en el cargo titular de la principal agencia de salud pública, sostuvo que la vacunación contra la hepatitis B en niños ha contribuido a reducir los casos de una forma drástica.

Con información de The Associated Press y AFP.

