¿Es verdad que si ya pasé el covid-19 solo necesito una dosis de la vacuna?

Para esta verificación preguntamos por teléfono a Ivonne Reyes de dónde había sacado la información de que luego de contraer el covid-19 requería solo una dosis de la vacuna y si le dieron una explicación. Afirmó que se lo dijeron en centro de de Madrid, España a donde acudió a vacunarse el pasado 27 de mayo, el Hospital Universitario de La Paz, según su publicación en Instagram. “Todo es muy rápido, las enfermeras me hicieron una serie de preguntas, respondí que había tenido covid [se contagió en marzo de 2020], me dijeron que me correspondía la Pfizer y que al haber tenido covid, tenía anticuerpos. Supuestamente, porque yo no lo tengo muy claro, pero que si me siento más segura, puedo pedir la segunda dosis de la vacuna”, dijo a El Detector.