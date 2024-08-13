Cambiar Ciudad
Esa “R” en el sobre de votación de las primarias de Minnesota no indica ningún partido político, como dicen en redes

En redes sociales difundieron desinformación sobre las votaciones primarias en el estado gobernado por Tim Walz. Aquí te explicamos por qué esos mensajes no son ciertos.

Minnesota permite a sus votantes elegir el candidato de su preferencia.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de X.

En medio de las elecciones primarias en Minnesota, circulan publicaciones en X y Facebook que afirman que, en el estado gobernado por el demócrata y virtual candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz, se muestra la afiliación política en el exterior del sobre de la boleta electoral por correo. Sin embargo, esto es falso. Un funcionario público de Minnesota desmintió esta afirmación y explicó a elDetector qué es lo que realmente muestra el sobre.

"𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎: Minnesota marca tu afiliación política en el exterior de tu boleta de voto por correo", se lee en inglés en un post que muestra la imagen de un sobre con la letra "R", compartido en X (antes Twitter) el 7 de agosto de 2024, a seis días de las elecciones primarias en ese estado, y que supuestamente significaría “republicano” en inglés.

La publicación, que incluye los hashtags” #sospechoso” y “#fraudelectoral”, pregunta: "¿Lo están haciendo para saber qué boletas desechar?" y advierte: "No olvides que sólo puedes votar por candidatos de tu partido afiliado". Un mensaje similar fue también publicado en Facebook.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La “R” en el sobre no tiene relación con el partido político

El 13 de agosto de 2024 es el día de las elecciones primarias en Minnesota, cuando los residentes acuden a las urnas para seleccionar a los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. El voto anticipado, tanto por correo como en persona, estuvo disponible del 28 de junio al 12 de agosto.

Contrario a lo que afirma la publicación que estamos verificando, la "R" en el sobre "indica si la persona que solicita la boleta está registrada (registered en inglés)”, y en caso de que no lo esté, muestra "NR” (non registered en inglés), explicó Cassondra Knudson, directora adjunta de comunicaciones y secretaria de prensa en la Oficina del Secretario de Estado de Minnesota, en respuesta a nuestra consulta por correo electrónico.

"Esta anotación le indica a los trabajadores electorales qué materiales deben proporcionar a la persona", agregó, aclarando que "los materiales para los no registrados son diferentes porque esos votantes deben completar una solicitud de registro de votantes, y su testigo debe verificar y documentar la identificación y prueba de residencia. Debido a este papeleo adicional y al rol del testigo, las instrucciones y la lista de verificación impresas en el exterior de los sobres de devolución de voto en ausencia (voto anticipado) son diferentes”.

Knudson, además, señaló que "la afiliación a un partido político no forma parte del proceso de registro de votantes en Minnesota”, dado a que los votantes no tienen que declarar un partido político al registrarse para votar porque las primarias son abiertas a todos los votantes. Este requisito puede variar según el estado.

Elecciones primarias abiertas

En Estados Unidos, las elecciones primarias pueden ser abiertas, cerradas o una combinación de ambas. En Minnesota, las primarias son abiertas, lo que permite a los votantes elegir el "partido de su elección, independientemente de su afiliación partidista”.

La publicación desinformante afirma que en Minnesota solo se puede "votar por candidatos de tu partido afiliado”, pero esta restricción no se aplica en ese territorio. En realidad, es una norma vigente en estados con primarias cerradas, como Florida, donde “es ilegal que cualquier elector vote en una primaria por un candidato que se postule para la nominación de un partido distinto al partido en el cual dicho elector está registrado”.

Conclusión

Es falso que la "R" en el sobre de votación anticipada en Minnesota indique la afiliación política del votante, como se asegura en redes sociales. Cassondra Knudson, directora adjunta de comunicaciones y secretaria de prensa en la Oficina del Secretario de Estado de Minnesota, afirmó a elDetector que la "R" significa que la persona que solicita la boleta está registrada, mientras que una "NR" indica que no lo está. Además, en Minnesota los votantes no tienen que declarar un partido cuando se registran para votar. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

