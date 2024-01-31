Es falso que el Concejo Municipal de Boston considera una medida que permitiría a los indocumentados votar en elecciones locales

El <i>post</i> dice que la supuesta decisión es un “truco” para que los hispanos voten por los demócratas.

Una publicación en redes sociales dice que el Concejo Municipal de Boston pasó “una medida para permitir que indocumentados voten en elecciones locales” y asegura que se trata de un “truco para que los hispanos voten demócrata”. Sin embargo, tal afirmación es falsa: el post incluye un titular del diario The Boston Globe en el que se lee que la decisión busca “permitir que no-ciudadanos” participen en los comicios locales, pero tanto la nota de ese medio como documentos oficiales muestran que va dirigida a residentes con estatus legal en la ciudad y no a inmigrantes sin papeles.

“Concejo de #Boston pasa medida para permitir que indocumentados #voten en elecciones locales”, dice el texto de la publicación hecha el 22 de enero de 2024 en Instagram y un mes antes por el mismo usuario en X (antiguo Twitter). Ambas citan, a su vez, otro post en inglés en el que aparece un titular del diario The Boston Globe sobre la aprobación de un texto que busca dar derecho al sufragio a “no-ciudadanos” en comicios locales de la capital de Massachusetts.

En elDetector buscamos la nota de The Boston Globe y encontramos que fue divulgada el 13 de diciembre de 2023 y que se refiere a una decisión tomada ese mismo día por el Concejo Municipal que, según explica el texto periodístico, “permitiría a los inmigrantes que viven legalmente en Boston votar en las elecciones locales”. También detalla que la medida “debe ser aprobada por la legislatura del estado para tener efecto” y que “aún tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en realidad”.

Con esa información, consultamos también la página web del Concejo Municipal de Boston y encontramos que el 13 de diciembre de 2023 efectivamente se aprobó proponer “una ley especial” que permita “el voto a todos los residentes legales en la ciudad de Boston”.

En el documento con la propuesta se explica que los “inmigrantes con ‘estatus legal’ constituyen más de 28% de la población de la ciudad y pagan, en promedio, unos 2,300 millones de dólares anuales en impuestos”; y se propone que “cualquier residente legal que tenga 18 años de edad o más” pueda votar en comicios locales.

Elecciones federales

Por otro lado, el texto que acompaña la publicación que estamos verificando busca relacionar la decisión de Boston con los comicios generales de 2024 al mencionar a Donald Trump, quien busca la nominación presidencial republicana. Sin embargo, la propuesta, de ser aprobada, permitiría que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales, pero no sería válida para las elecciones federales (que definen al presidente, vicepresidente, senadores y representantes de Estados Unidos), en las que es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

El propio texto con la propuesta del Concejo Municipal aclara que de ninguna manera lo establecido allí daría derecho a no-ciudadanos a participar en elecciones federales o de los estados.

Conclusión

Es falso que el Concejo Municipal de Boston pasó una “medida para permitir que indocumentados voten en elecciones locales”, como asegura una publicación en redes sociales. Los representantes municipales de la capital de Massachusetts lo que realmente aprobaron en diciembre de 2023 fue proponer una legislación que permita a los residentes legales en la ciudad participar en comicios locales, no a aquellos que carezcan de documentos en regla. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

