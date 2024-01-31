Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que el Concejo Municipal de Boston considera una medida que permitiría a los indocumentados votar en elecciones locales

Una publicación en redes sociales asegura que concejales de la capital de Massachusetts votaron a favor de permitir que personas sin papeles participen en los comicios locales. Sin embargo, esto no es así: la medida solamente estaría dirigida a residentes legales de la ciudad.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
El <i>post</i> dice que la supuesta decisión es un “truco” para que los hispanos voten por los demócratas.
El <i>post</i> dice que la supuesta decisión es un “truco” para que los hispanos voten por los demócratas.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / captura de Instagram y X.

Una publicación en redes sociales dice que el Concejo Municipal de Boston pasó “una medida para permitir que indocumentados voten en elecciones locales” y asegura que se trata de un “truco para que los hispanos voten demócrata”. Sin embargo, tal afirmación es falsa: el post incluye un titular del diario The Boston Globe en el que se lee que la decisión busca “permitir que no-ciudadanos” participen en los comicios locales, pero tanto la nota de ese medio como documentos oficiales muestran que va dirigida a residentes con estatus legal en la ciudad y no a inmigrantes sin papeles.

PUBLICIDAD

“Concejo de #Boston pasa medida para permitir que indocumentados #voten en elecciones locales”, dice el texto de la publicación hecha el 22 de enero de 2024 en Instagram y un mes antes por el mismo usuario en X (antiguo Twitter). Ambas citan, a su vez, otro post en inglés en el que aparece un titular del diario The Boston Globe sobre la aprobación de un texto que busca dar derecho al sufragio a “no-ciudadanos” en comicios locales de la capital de Massachusetts.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:


En elDetector buscamos la nota de The Boston Globe y encontramos que fue divulgada el 13 de diciembre de 2023 y que se refiere a una decisión tomada ese mismo día por el Concejo Municipal que, según explica el texto periodístico, “permitiría a los inmigrantes que viven legalmente en Boston votar en las elecciones locales”. También detalla que la medida “debe ser aprobada por la legislatura del estado para tener efecto” y que “aún tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en realidad”.

Con esa información, consultamos también la página web del Concejo Municipal de Boston y encontramos que el 13 de diciembre de 2023 efectivamente se aprobó proponer “una ley especial” que permita “el voto a todos los residentes legales en la ciudad de Boston”.

En el documento con la propuesta se explica que los “inmigrantes con ‘estatus legal’ constituyen más de 28% de la población de la ciudad y pagan, en promedio, unos 2,300 millones de dólares anuales en impuestos”; y se propone que “cualquier residente legal que tenga 18 años de edad o más” pueda votar en comicios locales.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision

Elecciones federales

Por otro lado, el texto que acompaña la publicación que estamos verificando busca relacionar la decisión de Boston con los comicios generales de 2024 al mencionar a Donald Trump, quien busca la nominación presidencial republicana. Sin embargo, la propuesta, de ser aprobada, permitiría que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales, pero no sería válida para las elecciones federales (que definen al presidente, vicepresidente, senadores y representantes de Estados Unidos), en las que es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

El propio texto con la propuesta del Concejo Municipal aclara que de ninguna manera lo establecido allí daría derecho a no-ciudadanos a participar en elecciones federales o de los estados.

Conclusión

Es falso que el Concejo Municipal de Boston pasó una “medida para permitir que indocumentados voten en elecciones locales”, como asegura una publicación en redes sociales. Los representantes municipales de la capital de Massachusetts lo que realmente aprobaron en diciembre de 2023 fue proponer una legislación que permita a los residentes legales en la ciudad participar en comicios locales, no a aquellos que carezcan de documentos en regla. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Univision Noticias. ¿Eres indocumentado, residente, ciudadano? Estos son los papeles que tienes que llevar siempre. Consultado el 31 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

The Boston Globe. Concejo Municipal de Boston pasa medida para permitir que no-ciudadanos voten en elecciones locales. 13 de diciembre de 2023.

Ciudad de Boston. Agenda legislativa. Consultado el 30 de enero de 2023.

Ciudad de Boston. Petición de norma local. 13 de diciembre de 2023.

Gobierno de Estados Unidos. Requisitos para votar en Estados Unidos. Consultado el 30 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos:


Relacionados:
elDetectorFalsoBostonVotarEleccionesLegislaciónDesinformación Redes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD