Putin NO le declaró la guerra a Israel, como se afirma en ese video

Es falso que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le declaró la guerra a Israel y, por esa razón, tropas israelíes están supuestamente movilizándose en Ucrania para participar en la guerra contra los soldados rusos, como afirma un video difundido en Facebook a inicios de junio de 2023. Las páginas web oficiales del mandatario y del gobierno ruso no tienen menciones al respecto. Un hecho de relevancia internacional, como una declaración de guerra entre dos países, sería reseñado por medios internacionales y agencias de noticias, pero con las búsquedas realizadas en Google o en la web de Russia Today no hallamos registro alguno. Tampoco existió esa entrevista que menciona la desinformación en la que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, supuestamente declaró a CNN que sus tropas efectuaban actividades en territorio ucraniano, pues la más reciente que le hicieron en esa cadena de noticias fue el 1 de febrero de 2023 y no incluye nada sobre participación militar israelí en Ucrania. Más bien, el gobierno israelí ha mantenido una cierta neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluso desde 2022, antes de la gestión de Netanyahu. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.