Es falso que el presidente de Morena sea quien habla en ese audio sobre una nueva Constitución en México que suprimiría la propiedad privada

El audio corresponde a un programa radial y quien habla es el conferencista Mario Gallardo.

En un audio compartido en redes sociales junto a lo que parece ser una captura de pantalla de un chat de WhatsApp, en la que se asegura que quien habla es el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se escucha sobre una supuesta propuesta del partido del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de suprimir la propiedad privada y convertirla en una “concesión” que puede ser revocada por el gobierno. En elDetector encontramos el audio original y constatamos que no es del político. Además, Delgado desmintió que se trate de su voz.

“Escuchen la explicación de Mario Delgado (presidente de Morena) sobre el derecho de propiedad de la nueva Constitución. Lo esta [sic] diciendo Mario Delgado, presidente del partido Morena”, se lee en la imagen que acompaña el audio, que ha sido compartido en redes como Instagram y Facebook en mayo de 2024.

“El truco aquí es: no, no, no, vas a seguir teniendo tus concesiones; o sea, lo que tú tienes antes de que entrara en vigor esta nueva Constitución lo que era tuyo va a seguir siendo… no, no va a seguir siendo tuyo porque se transformó de una propiedad privada a una concesión que el Estado te está reconociendo y que dice que tú puedes vender la concesión, pero es una concesión porque toda la propiedad privada del país pasa a manos del Estado”, se escucha decir a un hombre en el audio, a quien la mujer con la que habla se refiere más adelante como Mario. "Lo que dice esta nueva Constitución es que tú vas a tener una concesión, o sea, no la propiedad, insisto; la propiedad pasa a manos del gobierno”.

Sin embargo, mediante una búsqueda con palabras clave en Google encontramos dos notas publicadas el 18 de mayo de 2024 en las que se reseña el desmentido hecho por Waldo Fernández, candidato al Senado por Morena, en el que explica que esa no es la voz de Delgado ni su partido promueve un proyecto para eliminar la propiedad privada.

Una de las notas lleva insertado el video de Facebook que grabó Fernández con el desmentido, en el que se refiere al mismo contenido que estamos verificando y en el cual se incluye un clip de Delgado en el que el mismo dirigente político asegura que desde su partido no se propone eliminar la propiedad privada.

“Está circulando un audio donde dicen que soy yo en una entrevista y hablan de una nueva Constitución, que Morena prepara una nueva Constitución [...] y que se va a desaparecer la propiedad privada. Imagínense, qué mentira tan grande”, dice Delgado en el clip.

Mario Gallardo, no Delgado

En el audio viral se escucha que el entrevistado llama Adriana a quien interactúa con él, así que mediante otra búsqueda con palabras clave en Google, basándonos en este dato, encontramos una nota del medio digital SinEmbargo en la que se mencionan varios audios que han estado circulando en México en el contexto electoral, entre los que se encuentra el que estamos verificando y se explica que en el mismo se escucha la voz del conferencista Mario Gallardo, invitado al programa radial Simplemente Adriana.

A continuación, buscamos el audio original y hallamos que el programa fue difundido en abril de 2024 en plataformas como Spotify e Ivoox. El extracto que se usa en las publicaciones que estamos verificando se puede escuchar después del minuto 18.

En febrero de 2024, en elDetector también desmentimos otra desinformación que circulaba en redes sociales y que afirmaba que AMLO había propuesto un artículo para una nueva Constitución que contemplaba acabar con la propiedad privada.

Conclusión

Es falso que ese audio que circula en redes sociales y en el que se escucha a un hombre explicar que con una nueva Constitución se va a cambiar el modelo de propiedad privada por uno de concesiones otorgadas por el Estado, sea del presidente de Morena, Mario Delgado. El propio dirigente político desmintió que esa fuera su voz y que su partido busque un cambio constitucional para acabar con la propiedad privada. En elDetector encontramos que en realidad la voz corresponde a la del conferencista Mario Gallardo, entrevistado en el programa radial Simplemente Adriana difundido en abril de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

