Ni el presidente de Costa Rica ni el padre del de Ecuador promueven esa plataforma de inversión: son videos manipulados

“¡Todos los costarricenses deberían aprovechar esta oportunidad! ¡Asegura tu jubilación con el nuevo plan QuantumAI, ahora disponible en Costa Rica!”, dice el texto que acompaña la grabación en la que aparece Chaves, difundida el 23 de enero de 2024 y que sumaba más de 1.1 millones de reproducciones hasta el 20 de febrero.

El mismo escrito, pero dirigido a los ecuatorianos y “ahora disponible en Ecuador”, acompaña el video de Noboa, publicado también el 23 de enero de 2024 y que acumulaba más de 865,000 visualizaciones.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Otra búsqueda inversa de imagen en Google nos permitió hallar el video original de Álvaro Noboa (el empresario lleva el mismo traje adornado con un pañuelo amarillo, hace los mismos gestos e incluso se lee la misma fecha en la pantalla con gráficos que se ve al fondo). Fue publicado en YouTube el 11 de abril de 2022 y en realidad anuncia un programa de reclutamiento de vendedores para su grupo empresarial.

Deepfakes

El audio de ambos videos, así como los labios de Chaves, Noboa y las periodistas que también aparecen en las grabaciones, fueron alterados para poner en sus bocas palabras que no pronunciaron, una técnica de desinformación conocida como deepfake, en la que se emplea la tecnología para crear imágenes falsas pero realistas.

De hecho, si se observa con atención, incluso a simple vista se puede notar el pixelado y la menor calidad de imagen en el área de los labios de cada uno de ellos (como por ejemplo en esta imagen de Chaves).

En enero de 2024, en elDetector desmentimos que el presidente del gobierno español promoviera durante una entrevista la misma plataforma Quantum AI. En ese caso, también había sido manipulado un video de Pedro Sánchez para tratar de hacer ver que decía las mismas palabras que se ponen en boca de Chaves y Noboa en las publicaciones que estamos verificando: que ellos mismos probaron la plataforma de inversión y lograron ganancias, que agradecen a Elon Musk (quien también ha sido asociado falsamente con Quantum AI) por supuestamente elegir a su país “como el primero en el que funcionará esta aplicación” y que “en una o dos semanas se cerrará la inscripción para siempre” por la supuesta enorme cantidad de solicitudes.

Advertencia sobre Quantum AI

En cuanto a Quantum AI, sobre la que también hemos hecho otras verificaciones en elDetector, encontramos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) ha emitido varias advertencias a los consumidores para informar que la misma no está autorizada a prestar servicios de inversión.

En un comunicado en el que advierte sobre Quantum AI y otra supuesta plataforma, la CNMV precisa que “entre los formatos utilizados” para engañar a las personas “destacan vídeos falsos en los que se simula la voz de un personaje o de un responsable público para recomendar estas inversiones fraudulentas, lo que se conoce como deepfake”.

Conclusión

Es falso que el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa promueven la plataforma de inversión Quantum AI, como intentan hacer ver publicaciones de Facebook. Los videos en los que aparecen han sido manipulados para poner en sus bocas palabras que nunca pronunciaron. En las grabaciones originales, Chaves habla sobre temas de actualidad de su país, mientras que Noboa anuncia un programa de reclutamiento de vendedores para sus empresas. En elDetector ya habíamos desmentido anteriormente una desinformación con este mismo modelo, pero que tenía como protagonista al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.