Cambiar Ciudad
elDetector

La presidenta de Perú no retrasó el lanzamiento de una supuesta plataforma de inversión “creada por Elon Musk”: ese video está manipulado

Con la promesa de multiplicar inversiones, se promueve en Facebook una plataforma supuestamente creada por el CEO de Tesla con un video que incluye clips manipulados tanto de Musk como de una periodista que aparentemente implicaría a Dina Boluarte.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
En el pasado, Elon Musk ha sido objeto de desinformaciones relacionadas con inversiones.
En el pasado, Elon Musk ha sido objeto de desinformaciones relacionadas con inversiones.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.

En medio del “escándalo de los relojes Rolex” relacionado con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se difunde un video en el que aparece la periodista Mónica Delta en su programa Punto Final supuestamente diciendo que la mandataria “retrasó el lanzamiento de una revolucionaria plataforma creada por Elon Musk” para enriquecerse ella misma. Aunque sí es cierto que la periodista presentó un segmento televisivo sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Boluarte, este no tiene relación con ninguna plataforma de inversiones: el video está manipulado.

PUBLICIDAD

“Dina Boluarte se vio involucrada en otro esquema financiero”, parece decir Delta en un video difundido el 18 de abril de 2024, a menos de un mes del allanamiento de la casa de la mandataria peruana. “Gracias al proyecto, 950 soles [$254.70] se convierten en 50,000 soles [$13,405.21] cada mes”, aparentemente comenta el CEO de Tesla tras señalar que él es el “creador” de la plataforma y que “cualquier persona con cualquier profesión” puede participar en ella.

Durante el video, reproducido más de 37,000 veces, se observa un estudio de televisión con una proyección que incluye la imagen de Musk, Boluarte y un reloj, además del logo de Latina Noticias y un texto que dice: “Proyecto oficial de Musk; el umbral de entrada es de solo 950”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Tras observar que el clip de noticias tenía baja resolución y no fue compartido por ninguna cuenta oficial del canal de televisión o de la periodista, consultamos a la oficina de prensa del gobierno peruano sobre la afirmación hecha sobre Boluarte. "Se trata de un fake [falsedad]", respondió vía correo electrónico la directora de prensa, Jesús Milagros Rumiche Morales.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision

Desde elDetector hicimos también una búsqueda en el canal oficial de YouTube de Latina Noticias y encontramos, entre otros, el video original transmitido en vivo el 24 de marzo de 2024. Al compararlo con el clip que estamos verificando, se puede comprobar que la presentadora tiene la misma vestimenta y sostiene también un papel, además de que el escenario es igual. Pero si bien presenta un segmento relacionado con Boluarte (min 25:05), en ninguna parte del mismo habla sobre algún proyecto de inversiones para los peruanos ni tampoco de Elon Musk, sino sobre la investigación acerca del uso de los relojes Rolex por parte de la mandataria.

Tampoco aparece ninguna imagen de Musk ni el texto que dice que se trata de su “proyecto oficial”. Esto evidencia que tanto el audio como las imágenes fueron manipuladas.

En cuanto al contenido en el que se ve al empresario, no es nuevo ni está relacionado con la funcionaria peruana. Lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, que nos permitió encontrar la grabación original, publicada en noviembre de 2023 en la cuenta oficial de YouTube de New York Times Events.

En ningún momento Musk habla sobre un proyecto de inversión, sino que responde preguntas de Andrew Ross Sorkin, columnista de The New York Times y presentador en CNBC, sobre comentarios en X (antiguo Twitter), además de abordar temas relacionados con sus empresas, la demanda de vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. No aparece la presentadora peruana. Andrew Ross Sorkin es la única persona que se observa entrevistando al empresario durante el evento anual DealBook Summit.

PUBLICIDAD

La página que comparte la desinformación en Facebook se describe como "diseñadora de moda" y su ubicación, según se lee, está en Canadá.

En elDetector hemos verificado publicaciones que utilizan el nombre del empresario para desinformar sobre plataformas o proyectos de inversión. Por ejemplo, desmentimos un video que circulaba en redes y que mostraba supuestamente a Musk y a Jack Ma, fundador de Alibaba, promocionando un "programa de criptomonedas para generar dinero en horas", pero como comprobamos la grabación original fue manipulada.

Notas Relacionadas

Elon Musk y Jack Ma no promueven un programa de criptomonedas para generar dinero en horas

Elon Musk y Jack Ma no promueven un programa de criptomonedas para generar dinero en horas

Noticias Univision
6 min

Notas Relacionadas

Es falso que Elon Musk desarrolló la “plataforma Tesla” para invertir en la bolsa, como dice ese video

Es falso que Elon Musk desarrolló la “plataforma Tesla” para invertir en la bolsa, como dice ese video

Noticias Univision
7 min

Conclusión

Es falso que se haya señalado que la presidenta de Perú, con el fin de enriquecerse, haya retrasado “el lanzamiento de una revolucionaria plataforma creada por Elon Musk”, como se indica en un video en Facebook. Comprobamos que el contenido fue manipulado. La propia directora de prensa del gobierno peruano dijo a elDetector que se trata de una falsedad. Al encontrar en la cuenta oficial de YouTube de Latina Noticias el video original de la periodista, corroboramos que si bien se menciona a la mandataria Dina Boluarte, no se dice nada sobre una plataforma de inversión de Musk; más bien, se aborda una investigación sobre los relojes Rolex que usa. Tampoco el clip en el que aparece Musk está relacionado con alguna plataforma de inversión para los peruanos, sino que muestra una entrevista durante un evento de The New York Times en el que se habla sobre comentarios en X, además de tratar temas relacionados con sus empresas, la demanda de vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoManipuladoElon MuskDina BoluarteInversionesnoticias falsas Redes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD