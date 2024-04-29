La presidenta de Perú no retrasó el lanzamiento de una supuesta plataforma de inversión “creada por Elon Musk”: ese video está manipulado

En el pasado, Elon Musk ha sido objeto de desinformaciones relacionadas con inversiones.

En medio del “escándalo de los relojes Rolex” relacionado con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se difunde un video en el que aparece la periodista Mónica Delta en su programa Punto Final supuestamente diciendo que la mandataria “retrasó el lanzamiento de una revolucionaria plataforma creada por Elon Musk” para enriquecerse ella misma. Aunque sí es cierto que la periodista presentó un segmento televisivo sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Boluarte, este no tiene relación con ninguna plataforma de inversiones: el video está manipulado.

“Dina Boluarte se vio involucrada en otro esquema financiero”, parece decir Delta en un video difundido el 18 de abril de 2024, a menos de un mes del allanamiento de la casa de la mandataria peruana. “Gracias al proyecto, 950 soles [$254.70] se convierten en 50,000 soles [$13,405.21] cada mes”, aparentemente comenta el CEO de Tesla tras señalar que él es el “creador” de la plataforma y que “cualquier persona con cualquier profesión” puede participar en ella.

Durante el video, reproducido más de 37,000 veces, se observa un estudio de televisión con una proyección que incluye la imagen de Musk, Boluarte y un reloj, además del logo de Latina Noticias y un texto que dice: “Proyecto oficial de Musk; el umbral de entrada es de solo 950”.

Tras observar que el clip de noticias tenía baja resolución y no fue compartido por ninguna cuenta oficial del canal de televisión o de la periodista, consultamos a la oficina de prensa del gobierno peruano sobre la afirmación hecha sobre Boluarte. "Se trata de un fake [falsedad]", respondió vía correo electrónico la directora de prensa, Jesús Milagros Rumiche Morales.

Desde elDetector hicimos también una búsqueda en el canal oficial de YouTube de Latina Noticias y encontramos, entre otros, el video original transmitido en vivo el 24 de marzo de 2024. Al compararlo con el clip que estamos verificando, se puede comprobar que la presentadora tiene la misma vestimenta y sostiene también un papel, además de que el escenario es igual. Pero si bien presenta un segmento relacionado con Boluarte (min 25:05), en ninguna parte del mismo habla sobre algún proyecto de inversiones para los peruanos ni tampoco de Elon Musk, sino sobre la investigación acerca del uso de los relojes Rolex por parte de la mandataria.

Tampoco aparece ninguna imagen de Musk ni el texto que dice que se trata de su “proyecto oficial”. Esto evidencia que tanto el audio como las imágenes fueron manipuladas.

En cuanto al contenido en el que se ve al empresario, no es nuevo ni está relacionado con la funcionaria peruana. Lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, que nos permitió encontrar la grabación original, publicada en noviembre de 2023 en la cuenta oficial de YouTube de New York Times Events.

En ningún momento Musk habla sobre un proyecto de inversión, sino que responde preguntas de Andrew Ross Sorkin, columnista de The New York Times y presentador en CNBC, sobre comentarios en X (antiguo Twitter), además de abordar temas relacionados con sus empresas, la demanda de vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. No aparece la presentadora peruana. Andrew Ross Sorkin es la única persona que se observa entrevistando al empresario durante el evento anual DealBook Summit.

La página que comparte la desinformación en Facebook se describe como "diseñadora de moda" y su ubicación, según se lee, está en Canadá.

En elDetector hemos verificado publicaciones que utilizan el nombre del empresario para desinformar sobre plataformas o proyectos de inversión. Por ejemplo, desmentimos un video que circulaba en redes y que mostraba supuestamente a Musk y a Jack Ma, fundador de Alibaba, promocionando un "programa de criptomonedas para generar dinero en horas", pero como comprobamos la grabación original fue manipulada.

Conclusión

Es falso que se haya señalado que la presidenta de Perú, con el fin de enriquecerse, haya retrasado “el lanzamiento de una revolucionaria plataforma creada por Elon Musk”, como se indica en un video en Facebook. Comprobamos que el contenido fue manipulado. La propia directora de prensa del gobierno peruano dijo a elDetector que se trata de una falsedad. Al encontrar en la cuenta oficial de YouTube de Latina Noticias el video original de la periodista, corroboramos que si bien se menciona a la mandataria Dina Boluarte, no se dice nada sobre una plataforma de inversión de Musk; más bien, se aborda una investigación sobre los relojes Rolex que usa. Tampoco el clip en el que aparece Musk está relacionado con alguna plataforma de inversión para los peruanos, sino que muestra una entrevista durante un evento de The New York Times en el que se habla sobre comentarios en X, además de tratar temas relacionados con sus empresas, la demanda de vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

