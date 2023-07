Es falso que Elon Musk desarrolló la “plataforma Tesla” para invertir en la bolsa, como dice ese video

En busca de información adicional, realizamos otra búsqueda de palabras clave en Google, esta vez en inglés (Elon Musk creates an investment platform to generate money), en la que tampoco encontramos información que sustentara la afirmación compartida en el post en Facebook. Aunque Musk ha creado una empresa de inteligencia artificial llamada xAI, esta no tiene relación con inversiones en la bolsa de valores, sino con “entender la verdadera naturaleza del universo”, según describe CNBC en un artículo publicado el 12 de julio de 2023.