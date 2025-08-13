La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

En esa grabación viralizada los gestos de Sheinbaum no coinciden con las supuestas palabras que pronuncia.

Es falso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya afirmado, tras la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, que ese fallecimiento es “bueno para Colombia” porque tiene “un político menos de qué preocuparse”. Las declaraciones que se oyen en un video que circula viralmente en Facebook, Instagram y X (antes Twitter) fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

Dos herramientas que analizan posibles deepfakes (videos o imágenes generados por IA), así como búsquedas con palabras clave en Google, la observación en detalle del video en redes sociales y la revisión de las transcripciones de las conferencias de prensa mañaneras de la mandataria, nos llevaron a determinar la falsedad del video y de la supuesta afirmación.

En una grabación de pantalla dividida, en la que se ve en la parte superior a la presidenta Sheinbaum vestida de chaqueta azul; y en la parte inferior una fotografía en blanco y negro del fallecido senador, y una cinta de duelo, se oye, supuestamente, a la mandataria decir: “Se dio la noticia de la muerte de Miguel Uribe, pues eso es bueno para Colombia: un político menos de qué preocuparse”.

Lo primero que hicimos en elDetector fue hacer una búsqueda con palabras clave en Google, con las supuestas declaraciones de la mexicana. No hubo ningún resultado en medios de comunicación con trayectoria y confiabilidad, solamente publicaciones de redes sociales con esa afirmación.

Sí hay, en Google, registro de cuando la presidenta rechazó el pasado 9 de junio de 2025, el atentado contra el político colombiano , acontecido dos días antes. “Lo primero, condenamos el atentado [contra Uribe Turbay], y esperamos su pronta recuperación. No estamos a favor de la violencia, nunca, y en particular, condenamos este atentado. Y nuestra solidaridad siempre con el pueblo y el gobierno de Colombia…”, dijo la presidenta en ese entonces.

Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) la que emitió, el 11 de agosto de 2025, desde su cuenta en X una nota de condolencias. “La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio. La SRE expresa sus condolencias al gobierno y pueblo de Colombia, así como a sus familiares y amigos, y reitera su condena a la violencia política”, se lee.

Un video intervenido digitalmente

El video que circula en redes sociales, con las supuestas declaraciones de Sheinbaum, tiene algunas inconsistencias como que el movimiento de los labios no está en sincronía con las palabras que se escuchan. Además,se usan imágenes de referencia, como fotos de Sheinbaum o de Uribe, para completar la narrativa.

Circulan al menos dos versiones diferentes en video, y también la frase falsa superpuesta en fotografías de la presidenta mexicana.

Hiya , una extensión gratuita de Google Chrome, que analiza posibles creaciones digitales, dio como resultado que la muestra de voz probablemente fue generada con IA, con tan solo un 23/100 de probabilidad de que sea auténtica.

DeepWare AI , otra herramienta de análisis de posibles deepfakes que revisa el contenido en varias plataformas de detección , dio como resultado que el mismo es sospechoso de intervención digital, con un 60% y 55% en dos diferentes plataformas.

El Sabueso, de México, una unidad de verificación signataria de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, determinó que la imagen original para hacer la intervención digital de la presidenta mexicana, pudo salir de la conferencia matutina del 4 de agosto de 2025 (en la que Sheinbaum usa la misma ropa que en el video viralizado en redes), cuatro días antes de la muerte del político colombiano.

Conclusión

Es falso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya dicho, tras la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, que su fallecimiento es “bueno para Colombia” porque tiene “un político menos de qué preocuparse”. El video que circula viralmente en redes sociales fue intervenido digitalmente. Dos herramientas que analizan IA nos ayudaron a determinar, junto a la observación, más búsquedas con palabras clave en Google y revisión de declaraciones oficiales, la falsedad del audio del video viralizado en redes sociales. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió condolencias a la familia de Uribe Turbay y el pueblo colombiano, pero a la publicación de esta verificación no encontramos declaraciones directamente de Sheinbaum tras la muerte del político. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

