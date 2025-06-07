Precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sufre atentado en Bogotá

Video Revelan momentos del atentado contra el precandidato presidencial colombiano: fue baleado en la cabeza

Miguel Uribe Turbay, un senador de derecha y aspirante a la presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año, fue herido de bala este sábado en Bogotá en medio de un atentado, informó el gobierno.

Un video difundido en redes sociales muestra al político de 39 años dando un discurso frente a varias personas cuando suenan disparos. En otras imágenes aparece tendido sobre un vehículo, con el cuerpo ensangrentado y siendo sostenido en brazos por un grupo de hombres en el barrio Fontibón, al oeste de la ciudad.

Hasta el momento no se ha difundido un reporte oficial sobre las condiciones de salud del senador, aunque el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que está "siendo atendido de urgencia" por personal médico.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a Caracol Radio que Uribe está en "cuidados intensivos". Medios locales aseguran que el atacante disparó ocho veces y que por lo menos una bala impactó entre el cuello y la cabeza del senador.

El partido Centro Democrático dijo en un comunicado que el atentado “no solo pone en peligro la vida de un líder político, sino que también atenta contra la democracia y la libertad en Colombia”. El partido aseguró en el comunicado que "sujetos armados" dispararon al senador "por la espalda".

Uribe Turbay es senador desde 2022. Antes fue secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad. También fue candidato a la Alcaldía, pero perdió en 2019.

"La persona que disparó fue capturada", reporta alcalde de Bogotá

Según el alcalde bogotano “la persona que disparó fue capturada”, mientras la red de hospitales de la capital está activada en caso de requerir un traslado del senador, quien es atendido de urgencia, dijo en X.

El sospechoso fue capturado por miembros del esquema de seguridad de Uribe y está herido en una pierna, informaron autoridades a la prensa local. Otras dos personas que estaban en el lugar sufrieron "lesiones".

El ministro de Interior, Armando Benedetti, rechazó el “acto de violencia” y se solidarizó con el Uribe Turbay en un mensaje de X en el que no proporcionó más detalles sobre lo ocurrido.

La estatal Defensoría del Pueblo condenó el atentado, en un hecho que constituye “una grave amenaza a los derechos políticos, a la libertad de expresión y a la vida misma, pilares esenciales de toda sociedad democrática”, señaló en un comunicado publicado en X, antes Twitter.

“El país no puede permitir que resurjan épocas oscuras en las que la violencia pretendía silenciar ideas, candidaturas o liderazgos políticos”, agregó al tiempo que exigió a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el atentado y que los responsables sean presentados ante la justicia.

“Extremadamente grave y doloroso”, escribió en su cuenta personal la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien dijo que la Defensoría está dispuesta a prestar el contingente para otorgar garantías a cualquier candidato.

Uribe Turbay es senador por Centro Democrático y es nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió durante operativos en 1991 para ser rescatada del secuestro del que fue víctima a manos de un grupo vinculado al Cartel de Medellín, conocido como ‘Los Extraditables’, liderado por Pablo Escobar.

En una publicación en X, Petro hizo referencia al atentado que cobró la vida de la madre del ahora senador.

"Ay" Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo", escribió. "Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia

Petro rechaza de forma "categórica y contundente" el atentado contra Uribe Turbay

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro rechazó "de manera categórica y contundente el atentado" contra Uribe Turbay, que se encontraba en un acto de campaña en el oeste de la capital.

"Este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia", añadió la Presidencia en el comunicado.

Uribe Turbay pertenece al partido Centro Democrático, cuyo líder es el influyente expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2018.

En octubre pasado anunció que aspira ser elegido presidente en 2026 para suceder a Petro, de quien es un fuerte crítico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el sábado el ataque y anunció en la red social X que las autoridades ofrecen una recompensa de unos 700,000 dólares por información que permita la captura de los responsables.

La cúpula militar y policial lleva a cabo una reunión para "trazar la estrategia para atender esta situación", dijo el ministro.

Con información de The Associated Press y AFP.