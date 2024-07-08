La presentadora Cristina Saralegui no promocionó un producto para las várices: ese video fue manipulado

En Facebook circula un video en el que aparentemente Cristina Saralegui, quien condujo el programa El Show de Cristina transmitido por Univision, confiesa haberse curado de problemas de várices (venas hinchadas) después de “más de veinte años” lidiando con ellos gracias a un supuesto producto tras “dos cursos de tratamiento”. Sin embargo, esto es falso. En elDetector confirmamos que, aunque las imágenes corresponden a una entrevista de ella con Don Francisco, el audio fue manipulado; en ningún momento se promociona un tratamiento para ese problema de circulación sanguínea.

El video con el audio manipulado muestra a Saralegui sentada con una blusa verde diciendo: “Con el doctor Juan Rivera, comencé a sentirme mejor y mejor, y después de completar el tratamiento, me recuperé por completo”, tras haber intentado “tratamientos recetados por todos estos médicos [que] resultaron ser inútiles”.

En otro momento de la grabación, publicada el 1 de julio de 2024 y que ha alcanzado más de 122,000 reproducciones, se enfatiza que se debe actuar “lo más rápido posible mientras todavía tienes la oportunidad de recuperarte. Deshazte de las várices para siempre, tus vasos y piernas ya no dolerán y recuperarás una vida feliz y plena a cualquier edad".

Es ella, pero no es su voz

Observamos que la cuenta del usuario que comparte la publicación sujeta a esta verificación no pertenece a Saralegui ni está relacionada con temas de salud, sino que se describe como una página de "fotografía y videografía".

Por tanto, en elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google utilizando una captura del clip analizado y encontramos el video original, que cuenta con más de 1.1 millón de visualizaciones desde que fue publicado el 5 de junio de 2024, en la cuenta oficial de YouTube de Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger. Al revisarlo, observamos que, aunque Saralegui aparece en el mismo encuadre y con la misma vestimenta, el audio es diferente.

A diferencia del video que estamos verificando, en el original donde aparecen Saralegui y Don Francisco intercaladamente, no se menciona el tema de las várices ni se discute ningún tratamiento para esta condición. En la entrevista publicada, Saralegui comparte sus experiencias personales y profesionales, como su salida de Cuba, su trayectoria en Univision, y cómo Don Francisco ha impactado su vida. También habla sobre la importancia de no tener miedo para alcanzar los sueños.

Desde elDetector confirmamos que la página que difunde la desinformación está activamente promocionando una campaña publicitaria desde julio de 2024, la cual incluye anuncios de salud en diferentes idiomas. La última publicación visible fue compartida el 22 de junio de 2023, tres días después de que la cuenta fuera creada.

Un patrón común

El equipo de elDetector ha desmentido publicaciones donde se utilizan imágenes reales de figuras reconocidas y suplantan la voz de personas como el mismo Don Francisco, César Lozano, Juan Rivera, entre otros, para promocionar productos que supuestamente curan diversas condiciones de salud.

Un ejemplo fue el caso de Don Francisco, que desmentimos este año. Los desinformantes manipularon un fragmento de su programa "El Decálogo del Éxito" para hacer creer que él respaldaba un “producto natural” que supuestamente curaba la hipertensión en “dos semanas”. Sin embargo, tras nuestra verificación, confirmamos que en el segmento original, Don Francisco abordó temas relacionados con situaciones paranormales y donaciones de órganos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte que las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger son utilizadas para el fraude en temas de salud. Recomienda precaución ante las supuestas "soluciones rápidas" o productos "naturales" para problemas de salud, ya que suelen estar asociados con actividades fraudulentas.

Además, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), señala que cada año, las personas gastan miles de millones de dólares en productos y tratamientos para mejorar la salud. Sin embargo, muchas compañías hacen afirmaciones falsas sobre la eficacia de estos productos, lo que lleva a que la gente pierda dinero, tiempo e incluso ponga en riesgo su salud.

Si sospecha que ha sido víctima de una estafa, comparta esta información con sus amigos y familiares para que puedan estar alerta y reporte el incidente a la FTC utilizando el sitio ReporteFraude.ftc.gov.

Conclusión

Es falso que Cristina Saralegui anunciara en un video difundido en Facebook que un producto le curó las várices en “dos cursos de tratamiento”. En elDetector comprobamos que su voz fue manipulada. El video original no trata sobre ningún tratamiento para las várices, sino que es una entrevista que Don Francisco le hizo a Saralegui para su programa “El Decálogo del Éxito”, donde conversaron sobre sus experiencias en televisión y su vida personal. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

