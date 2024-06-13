Don Francisco no anunció un producto natural para curar la hipertensión en “dos semanas”: ese video fue manipulado

Un cardenal mexicano aparece en otra publicación aparentemente diciendo las mismas palabras que Don Francisco.

El conductor de televisión chileno Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, aparentemente anuncia que un producto “natural” lo curó de la hipertensión (condición que afecta las arterias) en “dos semanas” en un video en Facebook. Sin embargo, su propio equipo calificó la publicación como falsa, y en elDetector comprobamos que el audio del video original fue manipulado.

“Me curé por completo”, dice supuestamente Don Francisco en un video donde se le ve sentado, con una camisa azul y un vaso con agua lleno hasta un cuarto, en el que supuestamente revela que un “remedio completamente natural” lo “curó” en “dos semanas” de la hipertensión. El clip fue publicado el 5 de junio de 2024.

Cinco días después, se difunde un post similar también en Facebook con el mismo mensaje, pero con la imagen del cardenal mexicano Norberto Rivera.

Desde elDetector, al observar que el video que estamos verificando no proviene de la cuenta de Don Francisco y que el movimiento de los labios no coincide con lo que dice, contactamos directamente al equipo del presentador para confirmar su veracidad. “Esa publicación es totalmente falsa”, respondió vía correo electrónico María Luisa Calderón, coordinadora internacional de Don Francisco.

Encontramos los videos originales en la cuenta oficial de Facebook del presentador chileno. Si bien la vestimenta, el encuadre y el vaso con agua eran iguales que en la grabación que estamos chequeando, el audio no tenía relación con hipertensión ni productos para esta condición.

En un video publicado el 19 de mayo de 2024, Don Francisco habla de situaciones paranormales, como la experiencia de un carnicero. En otro video, publicado siete días después, aborda la donación de órganos y relata el caso de José Luis Rodríguez, el cantante venezolano conocido como "El Puma", que recibió dos pulmones. En ninguno se menciona ningún producto para la presión arterial.

También realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google utilizando la captura del cardenal que dice el mismo mensaje que Don Francisco, y encontramos el video original en el canal oficial de YouTube del medio mexicano Azteca Noticias, publicado hace más de 10 años. Al revisarlo, observamos que aunque la ropa y el fondo eran idénticos, el audio no guarda relación con salud, sino que era un mensaje navideño dirigido a todos los mexicanos por parte de Rivera.

Don Francisco relacionado nuevamente a desinformación

No es la primera vez que la imagen del presentador chileno ha sido vinculada con desinformaciones. En noviembre de 2023, nuestro equipo calificó como falso un post en el que manipularon su audio para hacer parecer que él entrevistó a Elon Musk sobre una plataforma de inversiones, cuando en realidad estaba siendo entrevistado sobre su propia trayectoria.

En elDetector hemos identificado además desinformaciones con un mismo patrón en el que utilizan imágenes de personas reconocidas y les superponen audios para promocionar productos para la salud. Este fue el caso de videos del doctor Juan Rivera y del periodista Jorge Ramos que fueron usados para falsamente relacionarlos con un supuesto medicamento para mejorar la intimidad sexual.

De manera similar, ocurrió con el epidemiólogo Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, quien fue vinculado falsamente a una publicación donde se supone que anunciaba un "método moderno" para curar la diabetes, aunque en el contenido original estaba abordando el tema del covid-19.

Conclusión

Es falso que Don Francisco promocione un supuesto producto natural que lo curó de hipertensión en dos semanas, como se afirma en un video difundido en Facebook. María Luisa Calderón, coordinadora internacional del presentador chileno, calificó la publicación como falsa. En elDetector comprobamos que la grabación original no tiene relación con productos de salud, sino que trata sobre situaciones paranormales y donaciones de órganos. Además, en otro video manipulado del cardenal mexicano Norberto Rivera se repite exactamente el mismo contenido, cuando en realidad el prelado enviaba un mensaje navideño. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

