Trump vs Pence: una creciente rivalidad que divide al Partido Republicano

Trump, en su discruso, también dedicó tiempo a ventilar sus habituales lamentos, como el de la supuesta "caza de brujas" de la que dice ser víctima. “Si renuncio a mis creencias, si acepto permanecer en silencio, si me quedo en casa y me lo tomo con calma, la persecución a Donald Trump se detendría de inmediato”, dijo. “Pero eso no es lo que haré”.