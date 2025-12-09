Elecciones 2025 Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami, proyecta AP: es la primera demócrata en lograrlo en 30 años La victoria de Higgins sobre el republicano Emilio González consolida la buena racha de los demócratas en las elecciones de 2025, donde han volteado distritos que Trump ganó cómodamente en la elección de 2024.

Video Eileen Higgins a segunda vuelta por la alcadía de Miami

Eileen Higgins se convirtió en la primera demócrata en ganar la alcaldía de Miami en casi 30 años, tras la segunda vuelta de una contienda en la que se enfrentó a un candidato respaldado por el presidente Donald Trump, según proyecta la agencia AP.

La segunda vuelta de la alcaldía de Miami —una de las últimas batallas electorales antes de las elecciones intermedias de 2026— se produjo bajo la influencia de Trump, quien en los últimos años desplazó el panorama político de la ciudad marcadamente hacia la derecha.

Esto convirtió la candidatura de Higgins en una prueba para las perspectivas demócratas en Florida y entre los latinos en otros lugares.

Higgins, "La Gringa" de Miami

Higgins se identificaba con orgullo como "La Gringa", un término que los hispanohablantes usan para referirse a los estadounidenses blancos, pero también habla español y ha representado al enclave cubano de La Pequeña Habana como parte de un distrito de tendencia conservadora.

Centró su campaña en problemas locales como el costo de la vivienda, pero también mencionó temas nacionales, como el arresto de inmigrantes durante la administración Trump en una ciudad con una considerable población hispana y de inmigrantes.

Higgins, de 61 años, hizo campaña como demócrata a pesar de que la contienda era oficialmente no partidista. Habló con frecuencia en la ciudad de mayoría hispana sobre la ofensiva migratoria de Trump, y comentó que había oído hablar de muchas personas en Miami preocupadas por la detención de sus familiares.

"Nunca me he sentido más orgullosa de ser demócrata", declaró Higgins a The Associated Press. "Vivimos en el estado de Florida, donde hay gente que construye jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles".

Mientras tanto, González hizo campaña a favor de la derogación del impuesto predial de Miami y la agilización de los permisos para negocios.

Miami es una zona que se ha inclinado cada vez más hacia los republicanos y es el lugar donde Trump pretende construir su biblioteca presidencial.

Es la segunda ciudad más poblada de Florida, después de Jacksonville, y se considera el epicentro de la diversidad cultural del estado.

Forma parte del condado de Miami-Dade, que Trump dominó el año pasado, derrotando con facilidad a la demócrata Kamala Harris tras perder el condado ante el demócrata Joe Biden en 2020. En 2016, había perdido por 30 puntos porcentuales frente a la demócrata Hillary Clinton.

Republicanos de Florida de renombre, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott, apoyaron a Gonzalez, exadministrador municipal.