Marjorie Taylor Greene renuncia: en 5 años en el Congreso pasó de fiel seguidora de Trump a "traidora"

Todo sucedió rapidísimo. Menos de una semana después de que el presidente Donald Trump denunciara por "traidora" a la representante Marjorie Taylor Greene, la republicana de Georgia anunció su renuncia al Congreso el 5 de enero.

En el video dando a conocer su decisión, Greene mencionó una cantidad de situaciones que la decepcionaron, tanto desde el Congreso como por parte de los republicanos y del presidente Trump: "Siempre he sido despreciada en Washington DC, y simplemente nunca encajé”, declaró.

En su video, subrayó su lealtad a Trump, excepto en algunos temas, y dijo que era “injusto e incorrecto” que el presidente la atacara y la llamara "traidora" al movimiento MAGA (Hacer a EEUU grande de nuevo) por estar en desacuerdo con algunas posiciones del presidente.

“La lealtad debería ser recíproca, y deberíamos poder votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, porque nuestro título de trabajo es literalmente ‘representante’”, resaltó Taylor Greene

La salida de Greene culminará cinco años tumultuosos en el Congreso. Primero fue una figura externa, luego estuvo brevemente en el centro del poder durante el mandato del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

El regreso de Trump a la Casa Blanca podría haber anunciado una nueva era de influencia en Washington, pero el descontento latente de Greene provocó una ruptura con el presidente, a raíz del debate sobre la publicación de los llamados archivos Epstein, que ella promovía contra la posición de Trump de intentar enterrar el tema.

A continuación, un vistazo a los antecedentes de Greene y algunos de los episodios más notables de su tumultuosa carrera de cinco años en el Congreso.

¿De dónde proviene Greene?

Greene tuvo poca participación en la política antes de que Trump se postulara a la presidencia. Ella y su esposo le compraron una empresa de contratación comercial a su padre. Posteriormente, Greene abrió un gimnasio CrossFit en un suburbio de Atlanta. Pero durante la campaña de 2016, comenzó a publicar historias y videos en línea.

Su comentario inicial fue un caldo de cultivo de teorías de conspiración. Greene sugirió que el tiroteo masivo de 2017 en Las Vegas fue un ataque coordinado para impulsar el apoyo a nuevas restricciones de armas.

En 2018, apoyó la idea de que el gobierno estadounidense perpetró los atentados del 11 de septiembre de 2001. En un video grabado en el Capitolio de EEUU en 2018, afirmó que las representantes Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, y Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, ambas musulmanas, no eran miembros "oficiales" del Congreso porque usaron el Corán en lugar de la Biblia en sus ceremonias de juramentación.

¿Cómo fue elegida?

En 2020, Greene se lanzó a la política al participar en unas primarias republicanas concurridas en un distrito congresional competitivo en los suburbios de Atlanta, donde vivía. Pero después de que el titular del Distrito 14, fuertemente republicano en el noroeste de Georgia, anunciara su retiro, Greene trasladó su candidatura a ese distrito.

Durante su campaña, Greene simpatizó abiertamente con QAnon, un entretejido de teorías que incluyen acusaciones como que líderes del gobierno estadounidense operan una red de tráfico sexual infantil. Finalmente, se distanció, afirmando que se había dejado "influenciar por algunas de las cosas que había visto en internet".

Greene ganó la nominación republicana en una segunda vuelta y luego ganó las elecciones con facilidad cuando el demócrata Kevin Van Ausdal se retiró de la contienda.

¿Cómo fue recibida en el Congreso?

Algunas de las retóricas más incendiarias de Greene no se hicieron públicas hasta después de su elección.

Una Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, expulsó a Greene de sus dos comités apenas unas semanas después de su primer mandato, alegando que se había ganado el castigo por difundir teorías conspirativas violentas y llenas de odio. Once republicanos apoyaron las expulsiones.

Pero Greene prosperó en el 'exilio', recaudando millones en pequeñas donaciones incluso mientras continuaba provocando a los demócratas. Por ejemplo, ella y otros dos miembros republicanos de la Cámara Baja demandaron a la entonces presidenta del cuerpo legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, tras ser multados por negarse a usar mascarillas en el pleno durante la pandemia de coronavirus.

Cuando los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara en 2022, se alineó con McCarthy, el republicano de California que se convirtió en presidenta de la Cámara. McCarthy reinstaló a Greene en sus comisiones y la designó como asesora cercana.

Greene ha estado a menudo en el centro de controversias con los demócratas, incluyendo disputas con la representante demócrata Jasmine Crockett de Texas e insultos al presidente Joe Biden, tildándolo de "mentiroso" durante uno de sus discursos sobre el Estado de la Unión.

¿Cómo se enemistó Greene con Trump?

Mientras Trump se postulaba para un segundo mandato, Greene lo apoyó constantemente, apareciendo a menudo junto a él en los mítines en Georgia y otros lugares.

Pero pronto se distanciaron. El descontento de Greene se remonta al menos a mayo, cuando anunció que no se postularía al Senado contra el actual senador demócrata Jon Ossoff. Trump afirmó posteriormente haberle enviado a Greene una encuesta que mostraba que "no tenía ninguna posibilidad" en la contienda.

Greene también descartó postularse para gobernadora de Georgia, atacando un sistema político de "buen partido" y alegando que ponía en peligro el control republicano del estado.

Empezó a adoptar posturas contrarias a Trump. Greene describió las acciones de Israel en Gaza como un "genocidio" contra los palestinos y apoyó la publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein. También criticó a los líderes republicanos por el reciente cierre del gobierno federal, afirmando que necesitaban un plan mejor para aliviar el impacto de la expiración de los subsidios al seguro médico.

Greene se autodenominó "Estados Unidos primero, solo Estados Unidos", sugiriendo que Trump estaba demasiado centrado en los asuntos exteriores. A medida que sus críticas se intensificaban, Trump dijo que apoyaría a un contrincante de ella en las primarias. Tras años de apoyo, declaró que Greene era una "traidora". Una semana después, ella anunció su renuncia.