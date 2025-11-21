"Una absoluta canallada": explosivo comentario de Trump sobre "pena de muerte" a demócratas desata ola de reacciones

El presidente Donald Trump generó un nuevo sacudón político al acusar a un grupo de legisladores demócratas de "comportamiento sedicioso", una ofensa que sugirió es "condenable con la MUERTE". Este explosivo comentario surgió después de que el grupo de legisladores, quienes provienen de carreras militares o de inteligencia, publicaran un video instando a los miembros del servicio militar a defender la Constitución y a desobedecer "órdenes ilegales".

La publicación de Trump en redes sociales tilda el mensaje del grupo de demócratas de "¡CONDUCTA SEDICIOSA, castigada con la PENA DE MUERTE!". Añade luego: "Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. ¡CONDUCTA SEDICIOSA DE TRAIDORES! ¿¡ENCARCÉLENLOS!?"

Luego, el presidente amplificó mensajes de terceros que incluso pedían “¡CÚELGUENLOS, GEORGE WASHINGTON LO HARÍA!!”, lo que provocó una condena inmediata por parte de los líderes demócratas, quienes advirtieron que el presidente estaba incrementando la probabilidad de violencia política en un clima ya tenso y polarizado.

El video de la discordia

El video de unos 90 segundos publicado desde la cuenta X de la senadora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, presentó a seis legisladores: ella misma y el senador Mark Kelly (Arizona); y a los representantes Jason Crow (Colorado), Chris Deluzio (Pennsylvania), Maggie Goodlander (New Hampshire) y Chrissy Houlahan (Pennsylvania), hablando directamente a la cámara a los miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU.

Los legisladores, todos ellos con experiencia militar, declararon: "Esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses" y que "en este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, en nuestro país".

Slotkin reconoció que los integrantes de las fuerzas están “bajo un enorme estrés y presión en este momento”, mientras los legisladores señalaron que la administración Trump “está enfrentando a nuestros militares uniformados contra ciudadanos estadounidenses”. Luego, les dicen que "rechacen órdenes ilegales" y “defiendan nuestras leyes”. La representante Slotkin escribió en su publicación de X que “pueden negarse a órdenes ilegales”.

Aunque no mencionaron circunstancias, el video se lanzó en un momento en que la administración Trump continúa sus intentos de desplegar tropas de la Guardia Nacional en varias ciudades, algo que históricamente no se ha hecho en EEUU, salvo en situaciones extraordinarias de desorden público.

También ocurre cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses están llevando a cabo ataques contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, señalándolas de traficar drogas hacia EEUU. Estos ataques ya han matado a más de 80 personas y generan controversia sobre la ilegalidad de los mismos.

Esta nueva escalada retórica ocurre cuando hay temores de incremento en la violencia política en EEUU. Los demócratas acusaron a Trump de comportarse “como un rey” y de intentar desviar la atención de los archivos del delincuente sexual fallecido, Jeffrey Epstein.

Los militares tienen la obligación específica, según la doctrina legal, de rechazar una orden ilegal si determinan que lo es. Pero las tropas pueden ser acusadas penalmente con el Artículo 90 del UCMJ, desobediencia deliberada a un oficial comisionado superior, y el Artículo 92, incumplimiento de una orden.

La lluvia de reacciones demócratas en un clima de violencia política creciente

Los líderes demócratas reaccionaron con rapidez y dureza a las amenazas del presidente. El Partido Demócrata rechazó las amenazas, escribiendo en su cuenta de X: “Trump acaba de pedir la pena de muerte contra legisladores demócratas. Una absoluta canallada”.

El líder demócrata de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo desde el pleno que el presidente estaba "encendiendo un fósforo en un país empapado de gasolina política". "Seamos muy claros, el presidente de Estados Unidos está pidiendo la ejecución de funcionarios electos... Esta es una amenaza abierta y es mortalmente seria. Cada vez que Donald Trump publica cosas como esta, hace que la violencia política sea más probable... Cada senador, cada representante, cada estadounidense sin importar el partido debería condenar esto inmediatamente... porque si no trazamos una línea aquí, no queda ninguna línea para trazar", aseguró Schumer.

El representante Chris Deluzio respondió a las acusaciones de Trump diciendo: "Es un día oscuro para el país".

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (líder de la minoría), Katherine Clark ( whip de la minoría) y Pete Aguilar (presidente del Caucus Demócrata), emitieron una declaración conjunta: “Condenamos inequívocamente las asquerosas y peligrosas amenazas de muerte de Donald Trump contra miembros del Congreso y pedimos a los republicanos de la Cámara que hagan lo mismo enérgicamente".

La expresidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, comentó en X que los dichos de Trump son “peligrosos, vergonzosos y están por debajo de la dignidad de cualquier cargo público”.

Trump "solo estaba definiendo un delito": las defensas republicanas

Del lado republicano, matizaron los comentarios de Trump. "La inviolabilidad de nuestras fuerzas armadas se basa en la cadena de mando, y si esta se rompe, puede provocar muertes. Puede generar caos, y eso es precisamente lo que estos miembros del Congreso, que juraron defender la Constitución, están fomentando", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo este jueves que el presidente no desea realmente la ejecución de miembros del Congreso.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no cree que Trump estuviera incitando a la violencia en sus publicaciones en redes sociales, señalando que simplemente estaba “definiendo un delito” y calificando el video de los demócratas de “sumamente inapropiado”. “Piensen en la amenaza que esto representa para nuestra seguridad nacional y lo que significa para nuestra institución”, añadió Johnson.

Reiteró la crítica al video de los demócratas, declarando: “El punto que necesitamos enfatizar aquí es que los miembros del Congreso... no deberían decirle a las tropas que desobedezcan órdenes. Es peligroso”.

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional del presidente, calificó el mensaje de los demócratas de “insurrección, clara, directa e inequívocamente” y afirmó que representaba “un llamado general a la rebelión por parte de la CIA y las fuerzas armadas... por parte de legisladores demócratas”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, desafió la afirmación de que se estaban emitiendo órdenes ilegales: "Nuestros militares siguen órdenes, y nuestros civiles dan órdenes legales".

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (republicano), se desmarcó de la sugerencia de la pena de muerte, diciendo: “No estoy de acuerdo con eso”. Sin embargo, también criticó a los demócratas: “Obviamente todo el mundo tiene un derecho de la Primera Enmienda”, pero lo que hicieron fue “mal aconsejado, innecesario y provocador”.