La ruptura de Trump y Marjorie Taylor Greene fue muy diferente a otras: ¿tendrá también una segunda oportunidad?

El caótico universo político de Donald Trump tiene al menos una ley constante que se impone por encima de cualquier otra: el presidente no tiene amigos ni enemigos permanentes.

La representante Marjorie Taylor Greene, legisladora de Georgia que anunció sus planes de abandonar el Congreso en enero, es la más reciente figura en poner a prueba el dominio de Trump. A lo largo de su carrera política, el presidente se ha enfrentado a republicanos que, reconociendo su control sobre el partido, han acabado plegándose y regresando al redil, a menudo en altos cargos de la administración.

PUBLICIDAD

Y ya el sábado, Trump se refirió a Greene como "una buena persona", horas después de llamarla "traidora".



Sin embargo, el caso de Greene, quien se originó como una figura destacada del movimiento 'Make America Great Again' y apoyó las falsas afirmaciones de Trump de que su derrota electoral de 2020 fue fraudulenta, ofrece un contraste notable con la típica montaña rusa de Trump que enfrentan otros republicanos.

Y es que el de Greene no es el caso de los conservadores, en su mayoría tradicionales, que soportaron a regañadientes al presidente antes de finalmente citar algún punto de inflexión o etiquetar a Trump como una amenaza para la democracia, solo para unirse a sus filas mientras él reconstruía el Partido Republicano a su imagen y semejanza.

Al final, Greene y Trump se distanciaron no por diferencias ideológicas ni fisuras fundamentales sobre su personalidad, hasta recientemente ha compartido su estilo combativo, sino más bien por desacuerdos sobre los archivos de Jeffrey Epstein y la atención médica. Con su salida planeada, Greene se convierte en la figura más prominente de MAGA en romper con Trump, y lo que eso significa para ambos es una incógnita.

"He luchado con más ahínco que casi cualquier otro republicano electo para llevar a Donald Trump y a los republicanos al poder", dijo Greene en el video del viernes en el que anunció sus planes.

"Todo es un poco inesperado", dijo Kevin Bishop, exasesor del senador Lindsey Graham durante mucho tiempo, un claro ejemplo de un crítico de Trump convertido en aliado. Lo que está claro, dijo Bishop, es que Trump, incluso con bajos índices de aprobación en general, conserva una gran influencia sobre los activistas y, francamente, en todos los sectores del Partido Republicano.

PUBLICIDAD

Un presidente "transaccional" ha acallado durante mucho tiempo a las críticas internas

Trump no siempre fue el centro indiscutible del poder y la identidad republicanos. Incluso cuando tomó el control de una abarrotada candidatura presidencial republicana en 2016, sus rivales lo acribillaron.

Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, lo llamó "chiflado" e "intolerante religioso, xenófobo y provocador de racismo". En pocos años, se convirtió en uno de los mayores seguidores de Trump en el Senado.

Marco Rubio, entonces senador de Florida y ahora secretario de Estado de Trump, lo llamó "estafador" y "la persona más vulgar que jamás haya aspirado a la presidencia". Él y Trump intercambiaron insultos velados sobre la anatomía masculina del otro.

Durante esa misma campaña, el joven autor y futuro vicepresidente JD Vance escribió un artículo de opinión en The New York Times titulado: "Trump no es apto para el cargo más alto de nuestra nación". Un excompañero de piso de Vance reveló un mensaje de texto en el que Vance comparaba a Trump con Adolf Hitler. Para 2021, Vance se había postulado por primera vez al Senado por Ohio y elogiaba a Trump en temas de inmigración, comercio y otros.

Para los republicanos que no dieron ese giro radical, sus carreras políticas casi siempre se encaminaron a callejones sin salida. Quienes reconocieron el costo de sus decisiones corrigieron el rumbo.

El senador Bill Cassidy fue uno de los pocos republicanos que votaron a favor de condenar a Trump tras su salida del cargo en 2021. Sin embargo, con la vista puesta en la reelección en 2026, le proporcionó el voto decisivo del comité para confirmar al controvertido Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud.

PUBLICIDAD

Greene observó las tendencias.

“La mayoría de los republicanos del establishment que lo odian en secreto, que lo traicionaron y nunca lo defendieron, han sido bien recibidos justo después de las elecciones”, dijo.

La personalidad, el golf y su propia definición de lealtad explican el enfoque de Trump

Bishop dijo que esos cambios no se deben simplemente a que los políticos sean políticos, sino a que Trump aporta la esencia del sector inmobiliario y el marketing a la política.

“Él ve la presidencia como algo un poco más transaccional que quizás la forma en que la gente en política ve el mundo”, dijo Bishop. “Un empresario dice: ‘Bueno, nos peleamos por este acuerdo. Pero en un par de años tal vez podamos trabajar juntos y lograr otro’”.

Bishop, quien trabajó en la oficina de Graham en el Senado durante la primera presidencia de Trump, dijo que Trump “proviene del sector hotelero” y, a pesar de sus políticas y retórica más duras, es menos propenso a juzgar a sus oponentes y aliados políticos en términos ideológicos o filosóficos.

Es una característica que Trump exhibió en la Oficina Oval el viernes, durante una reunión amistosa con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialdemócrata al que el presidente anteriormente calificó erróneamente de comunista.

Mamdani se abrió paso, quizás, al hacer algo que Trump más aprecia: ganar. Bishop dijo que Graham lo hizo con "un gran sentido del humor" que Trump apreció y porque conectaron en el campo de golf. "Pasas tres o cuatro horas en un campo de golf", dijo. "Es mucho tiempo para conocer a alguien".

PUBLICIDAD

Graham ofreció una vez una explicación más sencilla, al declarar al The New York Times que su evolución hacia Trump era una forma de "intentar ser relevante".

Trump ya ha abierto implícitamente la puerta a una reconciliación con Greene

Cabe destacar que una de las luchas de Greene —la publicación de los archivos de Epstein— le salió bien a ella, no a Trump. El presidente presentó su retirada como algo con lo que siempre estuvo de acuerdo. Incluso en el tema de la salud, Greene puede atribuirse cierta victoria. La Casa Blanca y los líderes republicanos del Congreso han contrarrestado el vencimiento de los créditos fiscales al seguro médico ofreciendo un posible subsidio diferente: pagos directos a los consumidores al contratar sus pólizas.

Greene ciertamente tiene opciones. Goza de seguridad financiera personal, y sus declaraciones éticas sugieren un patrimonio neto de varios millones de dólares. Tiene 1.6 millones de seguidores en X. Ha sido durante mucho tiempo una figura destacada en el circuito mediático conservador, especialmente por su relación con Brian Glenn, un corresponsal de derecha de la Casa Blanca para Real America's Voice. Y su reciente ruptura con Trump se produjo con apariciones en medios tradicionales, incluyendo 'The View' de ABC.

Video Qué dijo Marjorie Taylor Greene para que Trump respondiera que ella "perdió su rumbo"



Todavía podría postularse para gobernadora de Georgia, que quedará vacante, o para el escaño en el Senado que ocupa Jon Ossoff. Pero Greene reconoció el poder potencial de Trump en su distrito de la Cámara de Representantes, predominantemente republicano, y afirmó que quería evitarles a sus electores una dura batalla en las primarias.

PUBLICIDAD

"Una vez que la abandoné, se fue porque nunca habría sobrevivido a las primarias", declaró Trump a la prensa. Añadió en otra entrevista con la NBC que la congresista "tiene que descansar un poco".